El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños , ha afirmat aquest dijous que la Comissió Europea observa amb "zero preocupació" l'impacte que la llei d'amnistia pugui tenir sobre la "salut i la fortalesa" de l'Estat de dret a Espanya, segons les impressions després de reunir-se a Brussel·les amb la vicepresidenta de l'Executiu comunitari encarregada d'Estat de dret, Vera Jourova, i amb el comissari de Justícia, Didier Reynders.

Arxiu - El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, es reuneix amb el president de Cantàbria, a la Seu del Govern de Cantàbria, a 30 de gener de 2023, a Santander, Cantàbria (Espanya).

En una compareixença davant els mitjans al final de les reunions, Bolaños ha defensat que la llei d'amnistia ha ocupat un temps mínim de les converses amb Reynders i Jourova, perquè "la majoria" de les trobades s'han centrat a tractar la "urgència" per resoldre el bloqueig al Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

"Sobre aquesta llei d'amnistia els he de dir que hi ha zero preocupació de la Comissió Europea sobre la salut i la fortalesa de l'Estat de dret i la separació de poders a Espanya" , ha declarat davant de la premsa a la capital europea.

Segons el ministre, tant Jourova com Reynders "coneixen perfectament" la proposició de llei que va ser registrada pel PSOE al Congrés dels Diputats i saben que "és absolutament conforme amb la Constitució", amb el sistema legal espanyol i amb els valors de la Unió Europea.

Bolaños ha considerat "important" acudir a Brussel·les per "parlar sense soroll" i poder explicar la situació "amb tota claredat, de manera lleial, directa" . En aquest sentit, el ministre també ha volgut destacar que en els intercanvis amb Reynders i Jourova ha deixat clar que "no hi ha cap dubte que és un assumpte intern d'Espanya", encara que és "absolutament conforme" amb els valors de la Unió Europea .

El missatge del Govern als responsables comunitaris s'ha dirigit així mateix a explicar que els "beneficiaris" de la llei d'amnistia no són els que tenen causes penals pel 'procés' sinó "tota la societat catalana i tota la societat espanyola", cosa que , segons el parer de Bolaños, "a Europa s'entén bé". "Si aconseguim una convivència democràtica normalitzada", ha dit el ministre, s'haurà fet un "pas de gegant".

URGÈNCIA PEL CGPJ



En tot cas, Bolaños ha destacat en la compareixença que tant la vicepresidenta comunitària com el comissari de Justícia, tots dos liberals, han posat el focus en la "preocupació màxima" de Brussel·les pel bloqueig en la renovació del CGPJ, una alerta que des de fa diversos anys queda recollida a l'informe anual de la Comissió Europea sobre l'Estat de dret a tots els països de la UE.

Bolaños ha denunciat així el "comportament gravíssim" del Partit Popular per bloquejar la renovació de l'òrgan dels jutges i ha assegurat que l'Executiu comunitari "coneix qui n'és el responsable" que no s'assoleixi un acord per a la renovació.

Així, el ministre de Justícia ha tornat a "fer una crida al principal partit d'oposició perquè entri en raó", s'arribi a un acord per renovar el CGPJ i es pugui "recuperar la normalitat".

"La prioritat absoluta, obligatòria, és que es renovi", ha continuat Bolaños, després de ser preguntat per si Reynders li ha traslladat també, com recull l'informe anual, la importància que es reformi també el sistema d'elecció dels vocals de l'òrgan de govern dels jutges.

"La preocupació màxima és que no es renovi el CGPJ d'acord amb la llei vigent", ha detallat, si bé ha afegit que la Comissió també li ha demanat que immediatament després del desbloqueig s'iniciïn "converses per buscar si pot existir algun altre mètode de renovació".

BRUSSEL·LES CELEBRA EL DIÀLEG



Després de la reunió amb el ministre espanyol, la vicepresidenta Jourova ha escrit a les xarxes socials que "és un plaer reunir-se amb el ministre Bolaños", sense donar més detalls sobre el contingut de la xerrada més enllà que van abordar els punts previstos: la llei d'amnistia, el Consell General del Poder Judicial i “aspectes més amplis” sobre democràcia i Estat de dret.

Tot i que el viatge de Bolaños a Brussel·les s'emmarca a la consulta iniciada pel comissari de Justícia en una carta al Govern preguntant per la llei d'amnistia abans que fos registrada al Congrés dels Diputats, Bolaños també ha volgut reunir-se amb la vicepresidenta comunitària encarregada de lEstat de dret.

Reynders, per part seva, ha qualificat la seva trobada amb Bolaños de "molt bo" i ha indicat que "el diàleg amb les autoritats espanyoles continuarà", després d'haver discutit amb el ministre de la situació al COGPJ i de "les últimes novetats" sobre la llei d´amnistia.

Des que el text va ser remès a l'Executiu comunitari, Reynders ha rebutjat valorar públicament de manera preliminar el fons del text en espera que els serveis jurídics de la Comissió examinin la norma un cop hagi completat la tramitació parlamentària i adopti la seva forma definitiva.

Mancant una avaluació formal, les primeres impressions recollides de diferents fonts comunitàries després d'arribar a Brussel·les la proposició de llei van apuntar que el fet que quedessin salvats expressament els interessos financers de la UE i no hi hagués referències expresses al 'lawfare' o 'guerra judicial' deixava 'a priori' sense base per actuar a l'Executiu comunitari, en quedar la llei en el seu estat actual dins l'àmbit nacional.

DISCRECIÓ SOBRE EL VERIFICADOR



D'altra banda, igual que Sánchez, Bolaños no ha volgut entrar en detalls sobre el diàleg amb Junts i el verificador, emparant-se en la "màxima de la discreció" utilitzada fins ara i la "publicitat i transparència màxima quan hi hagi acords". "Quan sigui el moment oportú es donaran detalls", ha replicat després de ser preguntat pel lloc de la trobada i pel verificador i qui paga el paper.

"Serem discrets a les converses, quan desitgem donar informació concreta sobre els detalls es facilitarà i en tot cas quan hi hagi algun acord es farà públic amb total transparència", ha insistit, subratllant que la discreció "és la millor garantia que arribin acords" .

Pel que fa a les comissions d'investigació al Congrés dels Diputats previstes als acords amb els independentistes, Bolaños ha deixat clar que com altres en el passat van "en paral·lel als procediments judicials".

"Cap comissió d'investigació en seu parlamentària pot afectar cap sentència judicial ni cap procediment judicial", ha recalcat, incidint que si "sorgís algun fet que pogués ser delictiu" llavors es traslladaria a la Fiscalia.

Bolaños ha reivindicat que "l'Estat de Dret a Espanya funciona, té vies, té procediments i les comissions de recerca" al Congrés són una fórmula perquè des del punt de vista polític es pugui "analitzar i investigar determinats fets".