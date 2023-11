El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha informat aquest dijous de la nova composició del consell de direcció del Grup Popular al Congrés, en què recupera com a portaveus adjunts Cayetana Álvarez de Toledo i Rafael Hernando , que van ser portaveus parlamentaris a la Cambra baixa en el passat.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el portaveu del Grup Popular, Miguel Tellado, amb els membres del Consell de Direcció del Grup Popular del Congrés. - PP

Feijóo ha citat aquesta tarda els diputats i senadors del PP a la seu nacional del PP per començar la reorganització parlamentària del partit, després d'haver presentat aquest dijous al Comitè Executiu la remodelació orgànica de la cúpula del PP amb despatx a la seu nacional de 'Gènova'. Encara falta conèixer el repartiment de les comissions parlamentàries.

Així, el nou portaveu parlamentari del PP al Congrés, el gallec Miguel Tellado, comptarà amb la diputada alacantina com a secretària general del Grup Popular. A més, la diputada per Saragossa Mar González Bella serà la secretària general adjunta, el diputat per Coruña Álvaro Pérez serà coordinador de comissions; i el lucense Jaime de Olano serà tresorer i portaveu adjunt.

A més, formaran part del consell de direcció del Grup Popular al Congrés com a portaveus adjunts els diputats Cayetana Álvarez de Toledo (Madrid), Bella Estiu (Huelva) José Vicente Marí (Balears), Sergio Sayas (Navarra), Pedro Muñoz Abrines (Madrid) ), Rafael Hernando (Almeria) i Miriam Guardiola (Múrcia).

CASADO VA DESTITUIR ÁLVAREZ DE TOLEDO EN AGOST DEL 2020



Una de les novetats principals és la tornada a l'equip de direcció del Congrés d'Álvarez de Toledo, que va ser destituïda l'agost del 2020 per l'anterior president del PP, Pablo Casado, que va designar llavors Cuca Gamarra com la veu del PP al Congrés .

Álvarez Toledo va qualificar llavors d'"error" el seu cessament i es va acomiadar del portaveu del Grup Popular lliscant crítiques al llavors secretari general, Teodoro García Egea, i amb retrets a Pablo Casado. Feijóo va comptar amb ella a les passades eleccions generals del 23 de juliol, però la va reubicar a la candidatura de Madrid.

A més, Feijóo ha decidit recuperar Rafael Hernando, que va ser portaveu del Grup Popular al Congrés a l'última etapa del Govern del PP, fins que Mariano Rajoy va ser desallotjat de Moncloa per la moció de censura promoguda per Pedro Sánchez. En la legislatura passada va ser senador i va ocupar un lloc a la Mesa del Senat.

"RENOVACIÓ I EXPERIÈNCIA"



El PP ha informat a més de la coordinació de les diferents àrees del Consell de Direcció, que recau en els diputats i els vicesecretaris del partit: Esteban González Pons, Juan Bravo, Borja Sèmper, Elías Bendodo, Ester Muñoz, Noelia Núñez i Ana Alós.

Fonts del PP han assenyalat que el Consell de Direcció del Grup Popular al Congrés, que presideix Feijóo, "combina renovació i experiència integrant-hi dos exportaveus del Grup Parlamentari a la Cambra Baixa com Cayetana Álvarez de Toledo i Rafael Hernando".

El PP ha subratllat que es tracta d'un moment en què "la vida parlamentària tindrà total rellevància en una legislatura en què el primer partit d'Espanya farà una oposició responsable i seria davant del pitjor Govern possible per a Espanya, perquè és un Executiu reaccionari , feble, dividit i radical".