La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà , ha avançat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès , i el president del Govern, Pedro Sánchez , abordaran a la reunió del proper 21 de desembre els temes que ha situat el Govern com a prioritaris: " La carpeta del conflicte polític”, el finançament singular per a Catalunya i el traspàs de Rodalies.

Ho ha anunciat aquest dijous en declaracions a periodistes al Palau de la Generalitat després de l'anunci de la reunió entre els presidents que tindrà lloc la Generalitat, i que Vilagrà ha dit que serà “una reunió de treball entre presidents i, en principi, sense cap altra figura", en referència a la figura del verificador.

Ha avisat que el Govern vol "anar al gra" a la trobada , i ha assenyalat que ha de servir per crear, al seu parer, el marc efectiu de la negociació en què s'aconsegueixin concretar les tres carpetes que seran els temes centrals de la reunió.

"Hem treballat junts des de fa molt de temps, per tant, el que hem de fer és donar velocitat de creuer a la negociació en tres carpetes que per a nosaltres són fonamentals", ha concretat Vilagrà.

A més, ha assegurat que el Govern ja està treballant tècnicament en el traspàs de Rodalies i en una proposta de finançament "singular", però que a la reunió plantejaran el marc de referència efectiu per a la negociació, en les seves paraules.

"PREMATUR" POSAR DATA A LA TAULA DE DIÀLEG



Preguntada per si de la reunió en podria sortir una data concreta per a una altra reunió de la taula de diàleg del conflicte polític, Vilagrà ha assenyalat que el Govern primer treballa i després anuncia, segons ella.

"El que hem de fer és començar a treballar tècnicament, a avançar en documents, i per tant, òbviament, ara és molt prematur per posar data a aquesta taula de negociació", ha afegit.

Pel que fa a la negociació entre PSOE i Junts, la consellera ha assenyalat que "com més grups empenyen la negociació, millor", però que en aquest sentit no té --ha dit textualment-- només afegir perquè coneix poc sobre altres negociacions .

L'anunci d'aquesta trobada es produeix uns dies abans que es faci la primera reunió entre PSOE i Junts que es farà amb un verificador internacional i fora d'Espanya, previsiblement aquest dissabte, fruit de l'acord entre les dues formacions per a la investidura de Sánchez .

Fins ara des del PSOE estaven indicant que la trobada amb Junts, en què està previst que participi l'expresident català, Carles Puigdemont, es produiria a Ginebra (Suïssa), però aquest mateix dijous Sánchez va evitar confirmar-ho en assenyalar que encara no són a condicions de dir on serà.

TAULA I VERIFICADOR, TAMBÉ AMB ERC



El PSOE també va arribar a un altre acord amb ERC per garantir-se els vots favorables de la formació independentista, en què van pactar mantenir activa la mesa de negociació entre el Govern central i l'executiu català i crear-ne una altra de nova entre partits en què, igual que amb Junts, hi participarà un verificador internacional "de reconegut prestigi", segons indica l'acord. Aquesta figura, segons van pactar les dues formacions, tindrà la funció d'acompanyar, verificar i donar seguiment a les negociacions entre partits.

L'última reunió formal entre Sánchez i Aragonès es va produir el 15 de juliol del 2022 i van desbloquejar l'anomenada taula de diàleg entre governs que es va reunir a Madrid a finals d'aquell mes.

D'aquesta trobada va sortir un acord que va desembocar en l'eliminació del delicte de sedició i la reforma del de malversació, exigències de l'independentisme, davant les causes judicials que afecten diversos càrrecs per aquests tipus penals i que ara quedaran extingides amb la llei de amnistia. Per tant, hi ha la possibilitat que després d'aquesta nova trobada es torni a reactivar la taula.

Des d'aleshores, Sánchez i Aragonés no s'han tornat a reunir de manera oficial, però han coincidit diverses vegades. El mes de gener passat a la cimera hispana francesa de Barcelona i un mes després a l'obertura del Mobile World Congress al costat del Rei Felip VI, també a la ciutat comtal.

A més, a finals d'octubre, Sánchez i Aragonés van mantenir una conversa telefònica en què van desbloquejar els últims detalls de l'acord per a la llei d'amnistia que finalment van registrar els socialistes al Congrés dues setmanes després.