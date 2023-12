La plana major de Junts: Borràs, Turull, Puigdemont i Nogueras. Foto: Europa Press

El Centre per al Diàleg Humanitari Henry Dunant, que va intervenir en la negociació de la fi d'ETA i el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, és la figura del verificador internacional per garantir l'acord entre el PSOE i Junts , segons ha avançat El Español.

Aquesta organització s'asseurà a taula aquest dissabte 2 de desembre entre la delegació del PSOE, encapçalada per Santos Cerdán, i la de Junts, que liderarà Jordi Turull. Aquest mitjà explica que Zapatero "ha estat peça clau en l' acostament entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont".

També assenyala que va ser l'expresident català, que fa 6 anys que és a Bèlgica, qui "fa un any" va prendre la iniciativa de contactar amb Henry Dunant i que el cap de l'Executiu hauria acceptat aquest verificador "atesa l'estreta relació tant amb Javier Solana com amb Zapatero".

Segons explica l'organització a la seva pàgina web, Henry Dunant, amb seu a Suïssa, té com a missió "prevenir i resoldre conflictes armats mitjançant el diàleg, la mediació i la diplomàcia discreta" i presumeix de reunir "totes les parts" per "trobar-hi el camí cap a la pau". Entre les seves tasques de mediació destaca el final del conflicte separatista entre el Govern d'Indonèsia i el Moviment Aceh Lliure després de 29 anys de lluita armada, a Líbia o al sud de les Filipines.

A més, "executa projectes de mediació i establiment de la pau a Àfrica, Orient Mitjà, Euràsia, Àsia i Amèrica Llatina", segons explica a la seva web.

Sánchez ha defensat de nou la figura del verificador internacional pactada per ambdues formacions, insistint que es tracta d'un "mecanisme excepcional" per facilitar el diàleg i eventualment l'acord, alhora que no ha volgut confirmar que la primera reunió amb els de Carles Puigdemont es produirà el dissabte 2.

"Si 2 no s'entenen, el que ens acompanyi un tercer en aquesta tasca de verificació és una bona notícia perquè ens pot ajudar efectivament a arribar a acords", ha dit en una entrevista a TVE . "Tant de bo en un futur no necessitem aquest sistema de verificació perquè això significarà que hem construït una confiança" que "honestament", ha reconegut, no tenir actualment de forma "completa ni total".