El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles i el president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El Parlament va aprovar dijous passat el pla de treball de la Comissió d'investigació sobre infiltracions policials, que inclou 66 compareixences, entre elles la del president del Govern, Pedro Sánchez ; el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska , i la de Defensa, Margarita Robles.

En un comunicat, la Cambra catalana ha informat que aquestes peticions de compareixença han tirat endavant amb el vot a favor d'ERC, Junts, CUP i comuns, i el vot contra PSC-Units, mentre que el diputat de Vox no hi ha assistit a la sessió i Cs i PP no han designat cap diputat.

La comissió també ha aprovat citar el fiscal general de l'Estat, Álvaro García ; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto , i les seves predecessores Maria Eugènia Gay i Teresa Cunillera, així com la directora del CNI, Esperanza Casteleiro i els exdirectors Paz Esteban i Félix Sanz.

També han demanat comparèixer el cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Luis Fernando Pascual; el conseller dInterior, Joan Ignasi Elena, i el director general dels Mossos dEsquadra, Pere Ferrer.

INFILTRATS I ORGANITZACIONS SOCIALS

A més, estan citats quatre membres de la Policia Nacional acusats d'haver actuat com a infiltrats i la mare d'un d'ells, així com testimonis de diverses organitzacions socials i afectats per les infiltracions a Catalunya i el País Valencià.

A l'apartat d'experts, s'ha aprovat la compareixença de la fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal , diversos juristes i representants de col·lectius i víctimes d'infiltracions policials al Regne Unit i Alemanya.

La comissió, presidida per la diputada cupaire Mar Empordà , ha acordat reunir-se cada dijous a la tarda que no hi ha ple, i ha manifestat la voluntat de finalitzar els treballs "abans que s'acabi el proper període de sessions a l'agost".