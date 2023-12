El ministre de la Presidència, Féliz Bolaños / @EP

La Comissió Europea ha desmentit aquest divendres que el comissari de Justícia, Didier Reynders, expressés la vigília tenir "zero preocupació" per la llei d'amnistia que el PSOE ha pactat amb ERC i Junts per assegurar la investidura de Pedro Sánchez, ja que els seus serveis legals encara no han conclòs l'examen de la norma, sobre la qual no es pronunciaran fins a la seva adopció parlamentària definitiva.

"L'anàlisi segueix en marxa, per tant en aquest sentit el comissari no ha dit per ara que la llei d'amnistia no planteja preocupacions", ha explicat el portaveu de Reynders, Christian Wigand, després de ser preguntat per això en una roda de premsa a Brussel·les.

Anteriorment, Bolaños va comentar: “ Hi ha zero preocupació de la Comissió Europea sobre la salut i la fortalesa de l'Estat de dret i la separació de poders a Espanya. Coneixen perfectament la proposició (de Llei d'Amnistia), saben que és absolutament conforme amb la Constitució , amb el sistema legal espanyol i també amb el dret de la UE i els valors de la UE".