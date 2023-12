L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, compareix en una roda de premsa per explicar els detalls de l'acord d'investidura amb el PSOE, al Parlament Europeu, el 9 de novembre del 2023, a Brussel·les (Bèlgica).

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont , ha afirmat aquest divendres que "els corbs togats es regiren i ensenyen les urpes i ullals" davant les aspiracions independentistes.

Ho ha dit en un escrit a Instagram quan falta un dia perquè se celebri la reunió entre Junts i el PSOE amb la presència d'un mediador internacional.

En aquest sentit, ha avisat que no caurà "al parany d'actuar i decidir en funció de les pressions".

Segons Puigdemont, fa mesos d'activitat intensa, i creu que també ho seran les properes setmanes, i afegeix: "Fa anys que hem après a aguantar la posició contra tota mena d'atacs i amenaces".

"Per alguns això ha de ser nou; per a nosaltres és el pa de cada dia. No m'agrada, és clar, però fa molts anys que he après a prescindir-ne ia no caure en el parany d'actuar i decidir en funció de les pressions ( dels uns i dels altres)", ha assenyalat.

"REPRESSIÓ" CONTRA L'INDEPENDENTISME



Segons la seva opinió, la "repressió" contra l'independentisme no pararà fins que Catalunya sigui una república lliure de tot vincle amb estructures franquistes , ha dit textualment.

"Però no per això hem de deixar de combatre-la i d'aspirar a reduir al màxim el seu abast. Per això els corbs togats es regiren i ensenyen urpes i ullals. I se'ls fa cara de general Pavia", ha conclòs.