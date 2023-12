El 3 de febrer de 2022, a poc menys de 20 minuts d'iniciar-se la votació per aprovar la Reforma Laboral pactada entre Yolanda Díaz i els agents socials, dos diputats d'Unió del Poble Navarro ( UPN ) anunciaven que trencarien la disciplina de vot del seu partit, que havia decidit recolzar la llei.

Sergio Sayas - EP

Els dos diputats, Sergio Sayas i Carlos García Adanero , van trair la cúpula del seu partit després d'un pacte entre bastidors amb el PP, i van posar en risc l'aprovació de la reforma -que comptava amb els vots justos per prosperar-. Tot i això, la sort finalment va somriure al Govern de coalició, i el vot a favor - per error- del diputat popular Alberto Casero va permetre que la llei tirés endavant igualment.

L'actuació de Sayas i Adanero, que molts han qualificat de transfuguisme, va ser preparada amb nocturnitat i traïdoria. El dia abans de la reforma, Sayas va concedir una entrevista on confirmava que la seva posició era "favorable" a l'aprovació de la mateixa. Van esperar fins a l'últim moment perquè el Govern de coalició no pogués reaccionar, però l'error de Casero va provocar que el pla fracàs.

Tot i que el pacte per robar vots a UPN no sortís com esperaven, els populars no han oblidat el bonic gest dels dos 'trànsfugues' i ara han decidit premiar-ne un, Sergio Sayas, donant-li un portaveu adjunt al Congrés, al costat d'altres polítics de perfil polèmic com Rafael Hernando o Cayetana Álvarez de Toledo .

El nomenament sorprèn, pel ja esmentat regal dels populars i per l'hemeroteca, que deixa el nou portaveu popular en molt mal lloc. Encara ressonen les declaracions de Sayas a la SER, on va confirmar que mai estaria a les files del PP:

També són recordades altres declaracions públiques de Sayas, com quan va escriure a Twitter un demolidor missatge contra el PP, acusant-lo de mangonejar a "mitja Espanya":



Òbviament, Sayas va acabar esborrant el tuit. Quan li van preguntar per què ho va fer al programa de televisió Tot és Mentida, Sayas va assenyalar a un altre costat, pretenent que tothom mirés el dit: "L'únic partit que va dir venir a lluitar contra la corrupció i l'únic que ha fet ha estat abaratir les penes per malversació és el PSOE i Podem", va dir. Gran fitxatge de Feijóo.