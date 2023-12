El vicesecretari nacional de Coordinació del PP, Miguel Tellado / @EP

El portaveu parlamentari del PP al Congrés, Miguel Tellado , ha assegurat aquest divendres que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , "no diu la veritat" quan assegura que vol renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) perquè el que vol és "controlar-ho" com, al seu parer, ha fet amb el Tribunal Constitucional i "amb totes les instàncies".

"I per descomptat per això que no comptin amb nosaltres. Nosaltres no serem titelles de Pedro Sánchez. És veritat que Pedro Sánchez és titella de l'independentisme i que per fer tot el que li demana l'independentisme necessita tenir el control judicial, però nosaltres per descomptat no col·laborarem en això", ha declarat Tellado en declaracions als periodistes al Congrés.

El dirigent del PP ha indicat que el Govern podrà comptar amb el PP per caminar en la direcció que demana Brussel·les i que, segons ha dit, passa per avançar en la “ despolitització de la Justícia ”. "Però per controlar el Poder Judicial, com pretén Pedro Sánchez, nosaltres no hi serem", ha abundat.

DIU QUE BOLANYS "COMENÇA AMB MOLT MAL PEU"

I davant les declaracions del ministre Félix Bolaños assegurant que no hi ha preocupació a Brussel·les amb la llei d'amnistia, ha criticat que el ministre s'"arrogui parlar en nom de qui no li correspon" i ha dit que a Europa "hi ha una profunda preocupació sobre el que està passant a Espanya amb la Llei d'Amnistia.

Segons ell, el ministre Bolaños "comença amb molt mal peu" per "qüestionar les decisions de la Justícia" després de la sentència del Tribunal Suprem anul·lant el nomenament de l'exministra Magdalena Valerio per al Consell d'Estat.

Segons ha dit, li han encarregat "el control de la Justícia i és el que pretén fer" amb l'objectiu de "silenciar-la". "A mi m'agradaria que des del Govern, quan s'emet una sentència judicial, diguin el mateix que diem des del PP, que és que respectem les decisions de la justícia i les acatem", ha afirmat, per afegir que Bolaños "el càrrec li queda massa gran”.

"EL PSOE VOL CRISPACIÓ"

D'altra banda, Tellado ha assenyalat que compten amb un Grup Popular "preparat" per fer front a la tasca d'oposició i ha assegurat que si al PSOE el "preocupa" és perquè el PP ha "encertat" amb els nomenaments. "Nosaltres farem una oposició responsable, seriosa i rigorosa. Jo sé que el Partit Socialista vol crispació. Jo sé que el Partit Socialista necessita polaritzar perquè els seus el segueixin votant", ha subratllat.

Dit això, ha indicat que el PP no col·laborarà en aquesta política de "la crispació que alimenta i que necessita Pedro Sánchez per mantenir-se al poder". "Nosaltres farem una oposició seriosa, rigorosa, serem responsables, que ningú no esperi de nosaltres insults ni crispació", ha asseverat.

Això sí, ha deixat clar que ningú els "callarà" perquè no poden "fallar" als ciutadans que els han votat a les urnes. Dit això, ha subratllat que Sánchez és president del Govern "fruit d'un frau electoral" perquè, segons ha dit, es va presentar a les eleccions defensat el contrari del que està fent.

"Si un revisa l'hemeroteca i la biblioteca de Pedro Sánchez, s'adona que els grans enganyats al nostre país en els últims mesos han estat els votants socialistes. Ningú va votar Pedro Sánchez per això", ha exclamat, per assegurar que s'ha fet "una esmena a la totalitat" a si mateix.