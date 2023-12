Arxiu - El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, a 25 de gener de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, considera que situar la fundació Henry Dunant com a verificador per a la reunió d'aquest dissabte a Ginebra entre el PSOE i Junts significa que el president del Govern, Pedro Sánchez accepta "la lògica d'una taula de pau" després d'un conflicte armat", ja que l'objectiu la fundació és mediar en conflictes internacionals.

"Aquesta trobada no és una reunió de treball entre dos partits polítics", ha rebutjat, sinó un "autèntic disbarat" i una "humiliació" per a Espanya segons ha assenyalat durant una entrevista aquest divendres a Onda Cero, on també ha qualificat de "disbarat la consideració que la futura llei d'amnistia sigui bona per al PP.

Fernández ha advertit que "el separatisme aspira a referèndums d'autodeterminació", mentre que Sánchez aspira a "sobreviure". I segons la seva opinió des de les formacions independentistes "no pararan" però els ha advertit que "Espanya és més sòlida del que s'imaginen" descartant així que la llei d'amnistia pactada pel PSOE portarà la independència de Catalunya, però sí que considera que "deteriorarà" convivència, la separació de poders, la seguretat jurídica i l'economia.

EUROPA "NO TREURA LES CASTANYES DEL FOC"



Després de la petició per part del PP, Vox i Cs perquè la Unió Europea es pronunciï sobre la futura llei d'amnistia, Fernández ha advertit que no es pot pensar que només Europa "traurà les castanyes del foc". El dirigent popular considera que hi ha "diversos instruments" amb què donar resposta a l'amnistia.

Entre aquests instruments hi ha inclòs els governs autonòmics, majoritàriament liderats pel PP, el Senat, on els d'Alberto Núñez Feijóo també compten amb majoria absoluta i el Congrés, on la bancada popular és el grup majoritari. Tots ells, juntament amb una resposta davant els tribunals i una mobilització pacífica permanent, permetran mostrar el "rebuig al que està fent Sánchez".

Fernández ha aprofitat, a més, per explicar que hi ha un percentatge "molt important" de votants socialistes i votants dels comuns, que va més enllà dels votants del PP, Cs, Vox o d'aquells partits que s'han posicionat en contra de la futura llei , els que "no estan empassant-se amb l'amnistia".

Ja que "al darrer estudi del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el 60% dels catalans es mostra a favor de l'amnistia i el 40%, en contra" i el fet que hi hagi un percentatge tan alt de persones que es posiciona en contra significa que “cal fer pedagogia”.

LA HISTÒRIA DEL LA FUNDACIÓ

Segons explica l'organització a la seva pàgina web, Henry Dunant , amb seu a Suïssa, té com a missió "prevenir i resoldre conflictes armats mitjançant el diàleg, la mediació i la diplomàcia discreta" i presumeix de reunir "totes les parts" per "trobar-hi el camí cap a la pau". Entre les seves tasques de mediació destaca el final del conflicte separatista entre el Govern d'Indonèsia i el Moviment Aceh Lliure després de 29 anys de lluita armada, a Líbia o al sud de les Filipines.

A més, "executa projectes de mediació i establiment de la pau a Àfrica, Orient Mitjà, Euràsia, Àsia i Amèrica Llatina", segons explica a la seva web.

De la mateixa manera, l'organització va intervenir en la negociació de la fi de la banda terrorista ETA i el Govern de Zapatero.