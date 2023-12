Un gir estratègic a l'equip de Díaz, que ara compta amb Vera en un paper clau, marcant el retorn a la política després d'esgotar la compensació econòmica. EP

En un moviment estratègic que marca una fita al tauler polític actual, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat el fitxatge de Noelia Vera com la nova directora de comunicació de la Vicepresidència Segona i el Ministeri de Treball. Vera, periodista de professió, torna així a la sorra política després d'haver esgotat la indemnització per cessament, pujant a 148.983,32 euros durant gairebé dos anys.

Aquest nomenament adquireix una rellevància especial en el context de les tensions polítiques entre Díaz i Irene Montero, que recentment va cedir el càrrec ministerial a Ana Redondo. La vicepresidenta ha destacat l'experiència prèvia de Vera com a secretària d'Estat d'Igualtat i el seu paper com a exportaveu de Podem, subratllant la importància estratègica que se li atorga al rol de comunicació a l'actual escenari polític.

El fitxatge de Vera coincideix amb l?ascens de Virginia Uzal al lloc de cap de Gabinet de Díaz, demostrant una vegada més l?habilitat de la sòcia de Pedro Sánchez per gestionar la política. Vera, nomenada per primera vegada per Irene Montero el 2020, ha estat una figura de confiança tant per a la ministra com per a Pablo Iglesias.

Durant la seva etapa política, Noelia Vera es va destacar com una de les cares més conegudes de Podem, exercint el portaveu del partit i ocupant l'àrea de feminisme a la direcció de Podem. La seva renúncia el setembre del 2021, citant "motius personals", va marcar la seva sortida de l'Executiva de Podem i el seu lloc com a diputada al Congrés per la circumscripció de Cadis.

A més del fitxatge de Vera, Yolanda Díaz també incorporarà l'economista i exdiputat Segundo González a l'equip econòmic del Ministeri de Treball. González, que va ser portaveu pressupostari d'Unidas Podemos al Congrés, aportarà la seva experiència a l'equip de la ministra.

El moviment estratègic de Díaz no només reforça el seu equip de comunicació, sinó que també suma talent a l'àmbit econòmic i consolida la seva posició en un moment clau de la política nacional.