El diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo Vélez serà el verificador internacional de les reunions que mantindran tots dos partits. EP

En un pas transcendental per a la consolidació de l'acord que va facilitar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) i Junts han aconseguit un consens per proposar el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo Vélez com a verificador internacional de les futures reunions entre ambdues formacions. Aquesta decisió va ser anunciada en el marc de la reunió celebrada a Ginebra, Suïssa, aquest dissabte, on Galindo ja hi va participar.

Segons el comunicat emès pel PSOE, durant la reunió es va destacar el compromís de Francisco Galindo Vélez per posar a disposició de les dues parts la seva experiència i voluntat de contribuir a assolir una solució política i negociada al conflicte. Aquesta trobada marca l?inici d?una sèrie de reunions que busquen donar compliment a l?acord crucial per al?estabilitat política a Espanya.

L'ambient de treball cordial i productiu va definir la jornada de negociacions entre les delegacions del PSOE i Junts, que van continuar avançant en les discussions i els detalls relacionats amb el pacte. La presència de verificacions internacionals va afegir un element significatiu al procés.

La primera reunió va acabar en hores de la tarda d'aquest dissabte, i el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, després de ser consultat per periodistes a l'aeroport de Ginebra, va limitar les declaracions a un breu "ha anat bé". Cerdán, en camí de tornada a Madrid, va preferir no proporcionar detalls específics i va avançar que el PSOE emetrà una nota de premsa amb informació detallada sobre els resultats de la trobada.

"És una reunió de treball i després traurem una nota ben aviat", va afirmar Cerdán, subratllant la importància de la trobada diplomàtica. En ser qüestionat sobre els temes tractats, el secretari d'Organització del PSOE va instar a esperar la informació oficial que serà proporcionada a la propera comunicació del partit.