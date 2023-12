El grup parlamentari presentarà una proposta per garantir lacció de la Conselleria en aquesta direcció. EP

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha demanat que la Conselleria d'Interior de la Generalitat es personi com a acusació particular en el cas del Kubo i la Ruïna de Barcelona així com al de la casa ocupada Lakasa Estudinou de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

En declaracions prèvies al Consell Nacional del partit aquest dissabte a Barcelona, ha defensat que desallotjar aquests dos edificis ocupats ha estat "un pas a la bona direcció" i ha elogiat el treball de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona i Conselleria d'Interior , informa Units en un comunicat.

Ha demanat textualment a la Conselleria d'Interior fer un pas més i personar-se "contra els vàndals d'aquests edificis ocupats que van posar en risc la integritat física dels policies, que van fer una feina brillant al desallotjament".

"De cap manera entendríem que el Departament d'Interior no es personara com a acusació particular contra les persones que van ocupar aquestes cases, que van tenir una reacció absolutament vandàlica que va posar en risc la seguretat física dels agents dels Mossos", ha insistit.

El grup parlamentari de Socialistes i Units per Avançar presentarà aquest dilluns una proposta de resolució al Parlament per garantir que la Conselleria d'Interior actuï en aquesta direcció, segons el comunicat.

Espadaler ha afirmat que la policia necessita i mereix el suport explícit del Govern, "que és alguna cosa més que copets a l'esquena quan la policia fa una operació reeixida com aquesta i com moltes altres que no són tan mediàtiques".