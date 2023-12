El diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo Vélez serà el verificador internacional de les reunions que mantindran tots dos partits. EP

En un pas transcendental per a la consolidació de l'acord que va facilitar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) i Junts han aconseguit un consens per proposar el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo Vélez com a verificador internacional de les futures reunions entre ambdues formacions. Aquesta decisió va ser anunciada en el marc de la reunió celebrada a Ginebra, Suïssa, aquest dissabte, on Galindo ja hi va participar.

Segons el comunicat emès pel PSOE, durant la reunió es va destacar el compromís de Francisco Galindo Vélez per posar a disposició de les dues parts la seva experiència i voluntat de contribuir a assolir una solució política i negociada al conflicte. Ell serà el coordinador del mecanisme internacional de mediació que supervisarà la negociació entre les dues formacions. Aquesta trobada marca l'inici d'una sèrie de reunions que busquen donar compliment a l'acord crucial per a l'estabilitat política a Espanya.

L'ambient de treball cordial i productiu va definir la jornada de negociacions entre les delegacions del PSOE i Junts, que van continuar avançant en les discussions i els detalls relacionats amb el pacte. La presència de verificacions internacionals va afegir un element significatiu al procés.

La primera reunió va acabar en hores de la tarda d'aquest dissabte, i el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, en ser consultat per periodistes a l'aeroport de Ginebra, va limitar les declaracions a un breu "ha anat bé". Cerdán, en camí de tornada a Madrid, va preferir no proporcionar detalls específics i va avançar que el PSOE emetrà una nota de premsa amb informació detallada sobre els resultats de la trobada.

"És una reunió de treball i després traurem una nota ben aviat", va afirmar Cerdán, subratllant la importància de la trobada diplomàtica. En ser qüestionat sobre els temes tractats, el secretari d'Organització del PSOE va instar a esperar la informació oficial que serà proporcionada a la propera comunicació del partit.

A més, s'espera que a les properes reunions s'abordin temes específics relacionats amb l'acord, com el calendari de negociacions, els punts clau en discussió i qualsevol desenvolupament addicional que pugui sorgir. La col·laboració de Francisco Galindo Vélez es considera fonamental per facilitar un procés transparent i constructiu.

DARRERA REUNIÓ DEL 2023

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, va assegurar que no hi haurà més reunions el que queda del 2023, d'acord amb l'acord que estipula trobades mensuals entre les dues formacions.

No expliquen, però, com ha estat el transcurs de la reunió, ni quins punts han tractat, encara que els assumptes recollits a l'acord són el reconeixement nacional de Catalunya i el suposat dèficit fiscal de l'Estat amb aquesta comunitat.

RECONEIXEMENT NACIONAL DE CATALUNYA I DÈFICIT FISCAL



Sobre el reconeixement nacional de Catalunya, tots dos partits van deixar per escrit que Junts demanarà celebrar un referèndum d'autodeterminació "emparat a l'article 92 de la Constitució", segons recull el text de l'acord, mentre que el PSOE prefereix el desenvolupament de l'Estatut català del 2006 "així com el ple desplegament i el respecte a les institucions de l'autogovern i a la singularitat institucional, cultural i lingüística de Catalunya".

Pel que fa al dèficit, Junts reclama una modificació de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes que estableixi la "singularitat" de Catalunya i faciliti la cessió del 100% de tots els tributs que es paguen a Catalunya, una fórmula similar a la que ja regeix al País Basc.

Els socialistes, però, aposten per dur a terme un "diàleg singular" sobre el model de finançament amb Catalunya i també per promoure el retorn a aquesta regió de la seu social de les empreses que en van canviar la ubicació a causa del procés independentista del 2017.

CERDAN, TURULL I NOGUERES



Tampoc hi ha hagut foto de la trobada i no se sap del cert els que hi han estat presents encara que s'ha vist arribar a la ciutat Suïssa al secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i el seu adjunt, el diputat Juan Francisco Serrano.

Del costat de Junts hi ha participat el secretari general, Jordi Turull, segons confirmen a Europa Press fonts coneixedores de la negociació, i també s'ha pogut veure a l'aeroport de Ginebra la portaveu al Congrés, Miriam Nogueras. També estava previst que hi participés l'expresident català, Carles Puigdemont, encara que no hi ha imatges seves.

Des del PSOE ja estaven apuntant els dies previs a aquesta cita, que no estava previst oferir informació sobre el desenvolupament de les reunions ni fer públiques les actes de cada trobada, que en principi s'han de dur a terme cada mes.

La intenció és fer aquestes trobades amb la màxima discreció i només fer públics els acords que s'assoleixin. Tot i això, des de la direcció del PSOE veien poc probable assolir algun acord que es pogués fer públic a curt termini i apuntaven més aviat a converses de llarg recorregut.

En aquest sentit, assenyalaven que a les diferents reunions començaran a tractar els punts que van recollir a l'acord i es poden passar diversos anys parlant del primer.

FORÇATS A DESVETLLAR EL VERIFICADOR



En aquesta línia, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, eludia aportar detalls la vigília de la reunió i se cenyia al mantra que repeteixen al PSOE: "discreció en les negociacions i transparència en els acords". Des de Junts també apuntaven que no estava previst fer cap compareixença ni enviar cap comunicat després de la trobada.

De fet, la intenció inicial era que no es fes públic ni tan sols el nom de la persona que exercirà de verificador i des de Ferraz indicaven que els que es dediquen a aquesta tasca solen romandre a l'anonimat.

Tot i això, després de la pressió i les contínues preguntes a què les dues formacions s'han vist sotmeses per conèixer qui és el verificador, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha avançat que es faria públic el nom i aquest dissabte han revelat que el diplomàtic salvadorenc és l'escollit per a la tasca.