Participarà a un projecte de la Comissió Europa. EP

El Govern de la Generalitat, mitjançant Acció, participarà en un projecte de la Comissió Europa per accelerar el reciclatge de panells fotovoltaics, informa la Conselleria d'Empresa i Treball aquest diumenge en un comunicat.

El projecte, anomenat 'Retrieve', compta amb un pressupost de set milions d'euros i amb la participació de 10 països europeus, i el seu objectiu és "minimitzar l'impacte ambiental d'aquest sector i reduir la dependència de primeres matèries".

Tindrà una durada de tres anys i mig i, passat aquest temps, haurà de demostrar la rendibilitat d'utilitzar diverses tecnologies per reciclar components com el vidre, el silici, la plata, els polímers i els metalls pesants per tornar a fabricar panells fotovoltaics.

Una de les prioritats del projecte és "reduir la dependència excessiva" d'Europa de les primeres matèries necessàries per produir els panells fotovoltaics, que principalment s'exporten de la Xina.

La iniciativa està coordinada per Noruega mitjançant l'Institute for Energy Technology (IFE) i compta amb la participació d'entitats i empreses de Bèlgica, França, Alemanya, Suïssa, Romania, Ucraïna, Turquia, Lituània i Espanya.