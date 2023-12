El líder dels socialistes manxecs. Foto: Europa Press

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page , assegura que té "molts dubtes" que la legislatura que acaba de començar al Congrés dels Diputats duri 4 anys , i també s'ha mostrat "molt escèptic" amb què la futura amnistia pugui ajudar a la reconciliació.

El socialista va fer aquestes declaracions a Salvados, on va deixar clars els seus dubtes respecte a la legislatura, considerant que hi veu "dos moments diferents", una part d'ella la situa "fins que Puigdemont passi per La Jonquera, tranquil·lament. Fins aquí ja ha hi ha hagut una legislatura", ha interpretat, i l'altra "quan ja sigui" aquí.

En aquest context, ha assumit que per al PSOE " plantejar l'amnistia i fer que càpiga a la Constitució és un peatge polític" i ha criticat que l'amnistia "es fa perquè ho exigeix Puigdemont", encara que, segons ell, "el dret a decidir no se'l pot acompanyar només una part".

Ha traslladat també els seus dubtes respecte que l'amnistia porti la reconciliació, perquè hi ha "tres coses que no es poden barrejar", que els que se'n beneficiaran "diuen que tornaran a caminar", que els mateixos que se'n van a beneficiar-ne "són els que es voten a si mateixos" i que l'amnistia va ser declarada pel Govern d'Espanya com a "inconstitucional", perquè quan es van abordar els indults "no cabia a la Constitució".