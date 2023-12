El portaveu dels populars, Borja Semper. Foto: Europa Press

El Partit Popular ha advertit aquest dilluns 4 de desembre que no hi haurà renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) si no hi ha una reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial per avançar en la independència de la justícia, atès que “no se'n fien un pèl" del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez.

Així ho ha confirmat el portaveu de la formació, Borja Sémper , qui ha avisat que no s'asseuran a parlar si el Govern i el PSOE no accepten el plantejament del seu partit . "Entén-ho, no ens refiem de Pedro Sánchez, perquè menteix", ha declarat Sémper, poques hores després que el president del Govern hagi avançat que trucarà al líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo , per dur a terme el recanvi de vocals del Consell , que ja fa cinc anys caducat. A més, el cap de l'Executiu ha afirmat que el PP incorre a lawfare en no renovar el CGPJ, a qui té "segrestat".

En una roda de premsa a la seu del PP, després de la reunió del comitè de direcció després dels canvis a la cúpula del partit, Sémper ha assegurat que el seu partit ha posat "negre sobre blanc" i ha assenyalat que no es deixaran " enredar" ni ficar en un "bucle" per Pedro Sánchez, ja que cal "aprofundir en l'aparença d'independència de l'òrgan de govern dels jutges".

El dirigent del PP ha recalcat que "lamentablement" el seu partit "no se'n refia un pèl". "Si el president Sánchez canvia la seva posició o torna a dir el mateix que deia abans de ser president del Govern 'escolti estic disposat a aprofundir en la independència de l'òrgan de govern dels jutges i que siguin els jutges els que elegeixin els jutges' , doncs ens asseurem'", ha manifestat, per insistir que aquesta és la posició del PP.

Preguntat si Feijóo acudiria a aquesta reunió amb Sánchez si no hi ha compromís previ del Govern d'una reforma legal per avançar en la despolitització de la Justícia, Sémper ha afirmat que el PP "no se'n refien ni" perquè els ha demostrat que "un dia diu una cosa i demà la contrària", i "es menteix a si mateix".

De la mateixa manera, fonts del PP han deixat clar després que si no hi ha reforma de la llei del poder judicial en els termes plantejats, no hi ha possibilitat de renovar el CGPJ. "Si no hi ha reforma, no hi ha renovació", han subratllat les fonts esmentades, que admeten que el PP no està disposat ni tan sols a seure a negociar amb el Govern si no hi ha garantia ni compromís concret que s'avançarà en la línia de despolitització que demana Europa.