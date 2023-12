Arxiu - La líder de Sumar i vicepresidenta del Govern en funcions, Yolanda Díaz , durant la seva participació en un acte públic, a 07 d'octubre del 2023 a Cadis (Andalusia, Espanya),

La líder de Sumar, Yolanda Díaz , ha afirmat que la setmana passada va conversar amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont però no van parlar d'amnistia, sinó de l'agenda que desplegarà el Ministeri de Treball i per això es reunirà amb els portaveus de totes les forces parlamentàries al Congrés, a excepció de Vox.

D'altra banda, ha manifestat que està a favor de més autogovern i fiscalitat autonòmica, però sense fer referència a la cessió del cent per cent dels tributs que es paguen a Catalunya com demana Junts. Sí que ha apostat per una reforma del finançament de les comunitats autònomes com a mitjà per elevar els recursos de Catalunya i la resta de regions i repta el PP que accedeixi a aquest canvi.

Durant una entrevista a 'La Sexta', ha manifestat el respecte per l'acord entre PSOE i Junts per recórrer a la figura d'un verificador extern sobre els seus pactes, cosa que lliurement han triat dues forces polítiques.

SOBRE EL VERIFICADOR: "EL GOVERN NO TÉ CAP INTERMEDIARI"



Això sí, ha replicat el PP per remarcar que el Govern "no ha nomenat cap intermediari" sobre les negociacions amb l'amnistia, sinó que és una cosa que afecta dues forces polítiques. És més, ha llançat que els populars es van reunir de "tapadillo" amb un d'aquests actors, en referència a Junts, i que encara no saben res del que van parlar quan el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es va postular com candidat a la investidura.

Després , ha manifestat que entén que l'amnistia provoqui rebuig a una part de la població, que té dret a manifestar-se pacíficament, però ha criticat que hi hagi càrrecs polítics que parlin de "dictadura i cop d'Estat".

Al respecte, ha opinat que està convençuda que la mesura s'ajusta a la Carta Magna encara que al text, que té les seves "ombres" i no s'esmenti expressament aquesta figura, si bé ha contraposat que a Europa hi ha jurisprudència i es regula la amnistia amb normalitat mitjançant lleis orgàniques.

En conseqüència, ha reclamat que es deixi treballar el Tribunal Constitucional per decidir sobre això i que si arribés a dir que aquesta futura llei és inconstitucional, ja que llavors el Govern ja en parlaria.

De totes maneres, la líder de Sumar ha censurat que l'expresident José María Aznar parli de procés "destituent" quan la seva formació no renova el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), per llançar que el PP està "segrestat" per ell i per Vox.

EL PP HA DE SORTIR DE LA "DESTRUCCIÓ"



Qüestionada per la pretensió de Junts de reclamar el 100% de la gestió de tributs com l'IRPF, Díaz ha desgranat que ella defensa una reforma fiscal en profunditat a nivell estatal, amb l'objectiu d'elevar els ingressos per potenciar els serveis públics, i que a el mandat Hisenda anterior disposa d'un informe d'experts precisament sobre aquest assumpte.

Però per millorar l'autogovern i la fiscalitat autonòmica, també ha apuntat a una altra eina com la reforma del finançament de les comunitats, per a això ha cridat al PP que sigui capaç de propiciar-la, en comptes de fer una política "partidista" i destructiva ".

D'aquesta manera, ha al·ludit que la comunitat autònoma pitjor finançada del país és la Comunitat Valenciana i que cal aconseguir un model on altres regions com Andalusia i Aragó es trobin també reconegudes.