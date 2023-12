Óscar Pont / @EP

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente , ha estat increpat de nou, aquesta vegada en un vol d'avió, per un passatger que l'ha anomenat " traïdor ". Aquest dilluns, Puente presidia a Brussel·les la reunió del Consell de Transport, Telecomunicacions i Energia.

Segons les imatges difoses en xarxes socials, la persona que increpa es dirigeix al ministre, que està en un seient de l'avió atent al mòbil, i li pregunta si no fa servir el Falcon, els avions oficials de l'Exèrcit a disposició dels membres del Govern . Pont respon que "no" i que està parlant per telèfon, a la qual cosa el passatger li qüestiona si li val viatjar a classe 'business' i li truca dues vegades "traïdor".

Pont va patir un incident similar el 29 de setembre passat, quan en un AVE entre Valladolid i Madrid un viatger el va increpar citant l'expresident català Carles Puigdemont. El diputat socialista, que seria nomenat ministre dos mesos després, va demanar que es personara la policia i va confirmar que presentaria una denúncia. L?incident va provocar que el tren sortís amb retard.

Aquell dia, Puente es disposava a viatjar a Madrid per assistir al Congrés dels Diputats a la segona votació de la fallida investidura d'Alberto Núñez Feijóo (PP), al qual havia donat la rèplica per part del PSOE des de la tribuna.