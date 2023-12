La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles @ep

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmat que un jutge de Madrid ha obert una investigació contra diversos agents del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) per filtrar informació reservada als Estats Units. Els agents estan acusats d'un delicte de revelació de secrets.

Robles ha donat aquesta informació a la seva visita a la base Adazi de Letònia. Segons explica la ministra, la investigació es va obrir arran d?una denúncia presentada per la mateixa oficina on treballen els investigats.

L'obertura d'aquesta investigació "ha provocat una crisi amb Washington, encara que el Govern de Pedro Sánchez ha intentat que no transcendeixi", segons han confirmat fortes properes al president a El Confidencial .

Els agents investigats s'enfronten també a una possible acusació de traïció per espionatge per a una potència estrangera, que podria fer penes d'entre 6 i 12 anys de presó.