El PP ha advertit aquest dilluns que no hi haurà renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) si no hi ha una reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial per avançar en la independència de la Justícia, atès que "no es refien ni un pèl" del cap de l?Executiu, Pedro Sánchez. Així ho ha confirmat el portaveu de la formació, Borja Sémper, que ha avisat que no s'asseuran a parlar si el Govern i el PSOE no accepten el plantejament del seu partit.

El portaveu i vicesecretari de Cultura del PP, Borja Sémper @ep

"Entén-ho, no ens refiem de Pedro Sánchez, perquè menteix" , ha declarat Sémper, poques hores després que el president del Govern hagi avançat que trucarà al líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, per dur a terme el recanvi de vocals del Consell, que ja fa cinc anys caducat. A més, el cap de l'Executiu ha afirmat que el PP incorre a 'lawfare' en no renovar el CGPJ, que té "segrestat".

En una roda de premsa a la seu del PP, després de la reunió del comitè de direcció després dels canvis a la cúpula del partit, Sémper ha assegurat que el seu partit ha posat "negre sobre blanc" i ha assenyalat que no es deixaran " enredar" ni ficar en un "bucle" per Pedro Sánchez, ja que cal "aprofundir en l'aparença d'independència de l'òrgan de govern dels jutges".

El dirigent del PP ha recalcat que "lamentablement" el seu partit "no se'n refia un pèl". "Si el president Sánchez canvia la seva posició o torna a dir el mateix que deia abans de ser president del Govern 'escolti estic disposat a aprofundir en la independència de l'òrgan de govern dels jutges i que siguin els jutges els que elegeixin els jutges' , doncs ens asseurem'", ha manifestat, per insistir que aquesta és la posició del PP.

En ser preguntat si Feijóo ni tan sols acudiria a aquesta reunió amb Sánchez si no hi ha compromís previ del Govern d'una reforma legal per avançar en la despolitització de la Justícia, Sémper ha afirmat que el PP "no se'n refien ni" perquè els ha demostrat que "un dia diu una cosa i demà la contrària", i "es menteix a si mateix".

Fonts del PP han deixat clar després que si no hi ha reforma de la Llei del Poder Judicial en els termes plantejats, no hi ha possibilitat de renovar el CGPJ. "Si no hi ha reforma, no hi ha renovació", han subratllat les fonts esmentades, que admeten que el PP no està disposat ni tan sols a seure a negociar amb el Govern si no hi ha garantia ni compromís concret que s'avançarà en la línia de despolitització que demana Europa.

VEU UN "DESPARA'T MÉS" LES PARAULES DE SÁNCHEZ SOBRE 'LAWFARE'



Davant d'aquestes paraules de Sánchez acusant el PP de tenir "segrestat" el CGPJ i d'incórrer a 'lawfare' per no renovar-lo, Sémper ha dit que es tracta d'"un disbarat més" del cap de l'Executiu dins d'"aquest mur que pretén aixecar" per tancar-se i obviar la realitat”. "El senyor Sánchez treu a passejar els vells fantasmes ficant-se amb l'oposició", ha afegit.

En aquest punt, ha recordat al president del Govern alguns dels fets d'aquesta última setmana com la decisió del Tribunal Suprem "fer enrere" el nomenament de la presidenta del Consell d'Estat, Magdalena Valerio, o el "qüestionament del nomenament del fiscal general de l'Estat", Álvaro García-Ortiz.

"En un país on s'està qüestionant contínuament la separació de poders, el senyor Sánchez, el senyor Sánchez, és qui menys lliçons pot donar", ha declarat Sémper, per demanar-li "una mica més de racionalitat" i "respecte" per les institucions, així com per la “separació de poders”.

EL GOVERN HA D'ACCEPTAR EL PLANTEJAMENT DEL PP PER ASSEURE'S



El portaveu del PP ha destacat que si, el president del Govern "ha fet a Junts una llei d'amnistia a la carta perquè necessita set vots", al PP que "té 137 escons" i és el guanyador de les eleccions generals" , no pot reclamar que l'elecció del CGPJ respongui al que dictamina la UE.

"Quan el pla es va convertir en una cosa tan inclinada que hem d'acceptar tot el que planteja el senyor Sánchez? Nosaltres volem despolititzar la Justícia, l'òrgan de govern dels jutges", ha assenyalat, per recordar que ho han dit per escrit i forma part del programa electoral amb què es van presentar a les eleccions.

En aquest sentit, ha advertit novament que si el PSOE accepta el seu plantejament podran seure a parlar de la renovació, però no ho faran si no ho accepta. Segons ell, en aquest moment hi ha una "voluntat decidida" de Sánchez de "desviar l'atenció del que està passant a Espanya", en al·lusió a l'amnistia i la cita a Suïssa entre PSOE i Junts.

"Com és possible que un president del Govern digui al matí que hi ha lawfare a Espanya, és a dir, que els jutges cometen prevaricació ia la tarda digui que el que vol és controlar més encara la judicatura a través del CGPJ? "De veritat que algú pensa que el Partit Popular acceptarà això? Ja li avanço que no", ha asseverat.

Preguntat llavors si en cas que el Govern no accepti canviar la Llei del Poder Judicial, no s'asseuran a negociar la renovació, Sémper ho ha confirmat perquè "no posaran la guineu a controlar les gallines" sinó que volen que "no hi hagi guineus" i que els jutges "actuïn amb llibertat i independència garantida en temps i forma". Es tracta, ha prosseguit, que els polítics fiquin la "menys cullera possible" a l'òrgan de govern dels jutges.