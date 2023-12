Un advocat. Foto: Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dimarts 5 de desembre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de buscar "controlar" el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i ha exigit un canvi de "model" per poder renovar-lo . Després d'assegurar que la "pilota" és al Govern des de fa un any, ha defensat una reforma de la llei i renovar l'òrgan de govern dels jutges, cosa que "es pot fer de manera simultània".

" Fem la llei i renovem el Consell de forma simultània. Ferm un pacte, presentem a la societat i tramitem la llei. Això és el que pretenem", ha declarat Feijóo en una entrevista concedida a COPE .

El president del PP ha afirmat que el ministre Félix Bolaños, que ara és "el notari major del regne", els "va mentir de forma descarada" i ha assenyalat que així li va traslladar al mateix Pedro Sánchez, que "va callar". A més, ha criticat que ara el Govern acusi el PP de "boicot" el CGPJ, coincidint amb la negociació de l'amnistia amb els independentistes.

"Per tant, aquest muntatge ara de dir que el PP no vol renovar el CGPJ és fals, absolutament fals. El que no volem òbviament és que el Consell cap com la Fiscalia General de l'Estat, com el Tribunal Constitucional, com el Consell de Estat, és a dir, amb un control polític de les institucions", ha asseverat, per afegir que l'"objectiu de Sánchez no és renovar el Consell "sinó "controlar els membres del Consell, que és una cosa absolutament diferent".

Al seu entendre, no es tracta de "repartir-se els membres del Consell" sinó de comptar amb un Poder Judicial "independent", de manera que 12 dels dijous o magistrats siguin elegits pels mateixos jutges. “És un problema de model, és un problema de fer un canvi i un compromís de regeneració institucional del nostre país”, ha postil·lat.