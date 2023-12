Un Ple del Congrés. Foto: Europa Press

El Ple del Congrés acollirà, dimarts que ve 12 de desembre, el primer debat de la proposició de Llei d'Amnistia registrada pel PSOE, i dos dies després votarà la creació o no de les 3 comissions d'investigació que els socialistes van acceptar el mes passat d'agost a canvi del vot d'ERC i Junts per aconseguir la majoria a la Mesa de la Cambra.

Així ho ha acordat aquest dimarts 5 la Junta de Portaveus del Congrés, que també ha fixat per al 13 de desembre la primera sessió de control al Govern d'aquesta legislatura, a la qual no obstant, no acudirà el president del Govern, Pedro Sánchez. A més, aquell dia compareixerà a l'hemicicle el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per adonar de la crisi migratòria.

Després de la qualificació per part de la Mesa del Congrés, amb el vot en contra del PP, la llei d'amnistia es va publicar al Butlletí de les Corts i es va enviar al Govern perquè donés la conformitat al seu debat, ja que la Constitució atorga a l'Executiu la potestat de vetar la tramitació d'iniciatives legislatives que en condicions la política pressupostària , sigui per augment de despesa o per minva d'ingressos.

El Govern disposa de 30 dies per pronunciar-se, però en aquesta ocasió n'hi van sobrar 27 per comunicar al Congrés la seva "conformitat" amb la tramitació d'aquesta iniciativa. Hi ha hagut casos en què ha respost encara més ràpid, com amb la proposició de llei que va acabar amb el delicte de sedició, quan va trigar menys de 24 hores a donar el vistiplau al debat.

TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ D'ESMENES

Després d'aconseguir l'aval del Govern, la Junta de Portaveus ha decidit aquest dimarts programar el debat de presa en consideració per al dia 12. Un cop el PSOE i els seus socis li donin via lliure per continuar el camí parlamentari, s'obrirà un primer termini per presentar esmenes. Tant el Grup Socialista com els seus aliats han demanat que es tramiti per la via d'urgència, cosa que retallarà tots els terminis a la meitat.

Les pròrrogues de termini depenen de la voluntat dels grups parlamentaris. Els partidaris de l'amnistia tenen la possibilitat de sol·licitar que la proposició es tramiti per lectura única (amb el debat de les esmenes de totalitat i parcials en un sol debat al Ple sense passar per ponència ni comissió). Aquesta opció permetria deixar la norma aprovada al Congrés abans de final d'any, però no sembla que estigui sobre la taula.

Si finalment no se sol·licita aquesta tramitació exprés, els grups de suport al Govern compten que el Congrés habiliti el mes de gener, inhàbil a efectes parlamentaris, perquè la norma es pugui discutir en ponència i comissió.