El nou secretari general de Podem Comunitat de Madrid, Jesús Santos / @EP

Jesús Santos , coordinador autonòmic de Podem , ha anunciat aquest dimarts que abandona el partit morat per discrepàncies amb la direcció del partit i la seva política respecte a Sumar , alhora que recalca la seva aposta per Guanyar Alcorcón, "on hi cap tothom".

Així ho ha indicat en una carta publicada a les xarxes socials en què confirma la seva dimissió de totes les responsabilitats a Podem i que abandona el projecte morat. "Ho faig deixant palès, alhora, la meva discrepància amb el rumb que l'organització ha decidit emprendre i el meu respecte envers tota la bona gent amb qui he tingut el plaer de treballar durant aquests anys", ha explicat Santos, que ha arribat com coordinador autonòmic el 2020.

"El que el 2016 cabia dins de Podem, avui ja no és possible a causa del reforç d'una línia política centrada en la seva autoafirmació i en aixecar unes fronteres cada vegada més gruixudes. Un recorregut del nucli morat que és legítim però no comparteixo", ha al·legat.

En aquest sentit, Santos explica que les "últimes i més notòries discrepàncies" estan relacionades amb la política duta a terme pel partit respecte al naixement de Sumar, liderat per Yolanda Díaz , actual vicepresidenta segona del Govern.

"La negativa del nucli morat a participar a Magariños --l'acte de presentació de Sumar-- es va fer sobre la base d'una profecia autocomplida que ha acabat amb un xoc total i incomprensible per a l'àmplia majoria de la població", ha explicat.

Un moment en què, segons ell, s'hauria d'haver aprofitat el capital social de Podem per influir sobre el rumb estratègic de Sumar però que, segons lamenta, “el nucli dirigent” de la formació morada va entendre “com una competició per la propietat del espai". "La meva discrepància principal radica que no crec que els espais polítics 'preexisteixin' a la voluntat del poble i que n'hi hagi prou d'ocupar-los, sinó que és la gent, amb el seu vot, la que acaba validant o rebuig les diferents propostes estratègiques i polítiques" , argumenta a la missiva.

DIBUIXA EL NAIXEMENT DE SUMAR A "UNA NOVA REALITAT POLÍTICA"

En aquest sentit, Santos considera que el naixement del moviment Sumar "no s'explica per determinades maniobres particulars" sinó per "segons una nova realitat política" una part del país reclama que "fer les coses de manera diferent".

En qualsevol cas, el fins ara coordinar autonòmic de Podem trasllada el desig de tornar a trobar un camí d'unió. "Tinc l'esperança que ens tornem a retrobar en una situació més propícia que ens permeti seguir canviant el país, juntes i junts", diu.

Finalment, Santos deixa clar que els "èxits aconseguits a Alcorcón són un patrimoni de tot l'espai polític". "Nosaltres no cabem a Podem, però a Guanyar Alcorcón hi cap tothom. Les portes del nostre projecte estan obertes a totes les persones que, independentment de la seva afiliació política, vulguin sumar per seguir construint un Alcorcón que miri el futur amb esperança. Perquè d'això en va la política", conclou.