El president de la Generalitat, Pere Aragonès, declararà dimecres 13 de desembre a les 9.30 al Jutjat d'Instrucció 29 de Barcelona davant del jutge que investiga el cas Pegasus, després de querellar-se com a perjudicat.

Fonts parlamentàries han informat aquest dimarts que la sessió de control al Govern al Parlament del dia 13, que habitualment es fa dimecres al matí, s'endarrerirà a la tarda.

El jutge que investiga Pegasus també va citar l'exdirectora del CNI Paz Esteban a declarar com a investigada aquell mateix dia a les 9, una decisió presa arran de la petició que va fer el mateix Aragonès al querellar-se.

PLE DEL PARLAMENT



Amb l'alteració de l'ordre del dia del Parlament, el ple començarà amb el debat a la totalitat del projecte de llei de creació de la Filmoteca, i després compareixerà a l'hemicicle la síndica d'Aran, Maria Vergés, seguida de la consellera de Presidència , Laura Vilagrà, i els grups.

En aquest ple, que durarà fins dijous 14, també es farà el debat a la totalitat de la proposició de llei de creació de l'Agència social i sanitària, a proposta de Junts, i una proposta de resolució d'ERC per crear una comissió de seguiment de l'Agenda Rural.

ÚLTIM PLE DE L'ANY



A més, la Junta de Portaveus de dimecres ha fixat l'ordre del dia del ple del 19, 20 i 21 de desembre, quan es debatrà a la totalitat i per urgència extraordinària el projecte de llei del Govern de creació d'un Cos d'Acció Exterior .

Aquesta sessió haurà de votar si convalida el Decret llei sobre els pisos dús turístic, després que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) hagi conclòs que "cap dels seus articles" vulnera la Constitució, en un informe que la Mesa ha vist aquest dimarts després de la petició de PSC, Junts, Vox i PP.

També es debatrà la modificació per lectura única de la llei d'autonomia del pacient -el debat sobre l'aprovació definitiva serà al gener- i s'abordarà el debat final sobre el projecte de llei del Consell Escolar de Catalunya.

A més, la Mesa ha admès a tràmit una petició de compareixença d'Aragonès presentada per Vox per explicar perquè segueix en funcionament l'Oficina del pla pilot per a la Renda Bàsica Universal (RBU).

El 10 de gener se celebrarà al Parlament la comissió de seguiment del pacte contra la segregació escolar, a petició de la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas.