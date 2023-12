Major Oreja, en un acte recent. Foto: Europa Press

L'exministre de l'Interior Jaime Mayor Oreja ha tornat a l'actualitat per les seves polèmiques declaracions del dilluns 4 de desembre en què va deixar entreveure que l' "extrema esquerra catalana" podria ser la responsable o estar darrere del tret al "el seu amic" Alejo Vidal Quadras.

En una xerrada a estudiants, anomenada Construir España, es va despatxar a gust contra el Govern de coalició, assegurant que " Espanya està en caiguda lliure per un pla suïcida d'ETA".

Va tenir paraules d'elogi per a la Constitució, que apunta que "va ser i continua sent un èxit", tot i que va advertir sobre la situació actual d'Espanya, descrivint-la com "en caiguda lliure" i comparant-la amb la decisió de suïcidar-se i caure al buit.

Segons la seva opinió, aquesta situació és deguda a un "projecte suïcida" liderat per la banda terrorista, al qual s'han sumat, en la seva percepció, l' esquerra, socialistes, comunistes i nacionalistes.

També va assegurar que "Espanya va canviar de rumb el 2004" amb l'atemptat de l'11-M a Madrid, del qual va posar en dubte la seva autoria islamista. "L'atemptat es fa quatre dies abans de les eleccions generals. Si hagués estat una venjança dels iraquians, ho haurien fet un altre dia". I va denunciar que "la violència terrorista ha estat determinant per a Espanya".

Sobre l'atac a Vidal-Quadras va deixar anar que "l'objectiu és desestabilitzar Espanya. Qui ho va fer, els russos, les extremes esquerres catalanes, l'extrema dreta espanyola...? M'és igual", va assegurar.

Una de les primeres reaccions per part de la Generalitat ha arribat per part de la portaveu, Patrícia Plaja, que les ha titllat de “lamentables”.