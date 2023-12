@EP

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha assegurat que contemplen tots els escenaris en cas d'haver de portar aigua amb vaixells d'altres punts per garantir el subministrament, però ha avisat: "No robarem l'aigua de ningú".

"No robarem l'aigua de ningú. Intentarem portar aigua d'altres punts que van sobrats, i ho farem de la mà del ministeri competent", ha destacat aquest dimarts en roda de premsa posterior al Consell Executiu.

Sense concretar d'on vindrà l'aigua, ha assegurat que la premissa del Govern és que es pugui garantir el subministrament d'aigua, i per això estudiaran "totes les vies" que estiguin al seu abast d'acord amb l'Executiu central.

Després d'insistir que contemplen tots els escenaris possibles, ha aclarit que només s'estudiarà la possibilitat de portar aigua d'aquells territoris on tinguin "aigua suficient per abastir-se" i no els suposi cap impacte mediambiental ni ecològic.

En cas que hi hagi regions que s'hi neguin, ha avisat que el Govern buscarà "totes les opcions" per fer-ho possible en garantir que cap ciutadà ni activitat no es quedarà sense subministrament d'aigua per culpa de la sequera.