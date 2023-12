Podem rebrà més recursos econòmics del Congrés després d'abandonar Sumar i passar-se al Grup Mixt, però a més tindrà més portaveu de comissió i fins i tot podrà formular gairebé cada setmana una pregunta al Govern de coalició del qual ja no en forma part.

Arxiu - La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, intervé durant un acte de campanya de Podem, a la pèrgola de Sant Basili de Múrcia, a 25 de maig de 2023, a Múrcia, Regió de Múrcia (Espanya).

El Congrés abona a cada grup parlamentari dos tipus de subvenció. D'una banda, una quantitat fixa per diputat, que és de 1.746,16 euros mensuals per escó, cosa que la formació morada continuarà percebent pels seus cinc escons, ja fos a Sumar o al Mixt; en total són 8.730,8 al mes, és a dir, 104.769,6 a l'any.

I l'altra són 30.346,72 euros que rep cada mes el grup parlamentari i que, en el cas de conjunts de diversos partits, com ara Sumar o el Mixt, es reparteix entre les formacions integrants.

DE 'CUA DE LLEÓ' A 'CAP DE RATOLÍ'



Al grup plurinacional, que compta amb 31 diputats, Podem rebia mensualment 4.894,63 euros pel pes dels seus cinc diputats (el 16% del grup), cosa que li haurien suposat 58.735 euros a l'any, però al Grup Mixt són menys els partits amb què repartir i ara la formació morada és la més nombrosa (representa el 62,5% del Mixt), per la qual cosa rebrà mensualment quatre vegades més per aquesta via: 18.966,7 euros al mes (227.600,4 a l'any ).

Al costat contrari, les finances del BNG, CC i UPN patiran una forta caiguda, ja que fins ara es repartien entre tres els 30.346 euros mensuals, rebent uns 10.000 euros per cap, i ara baixaran a menys de 4.000 euros mensuals.

Però, a més, Podem guanyarà més protagonisme en els debats al Ple ia les comissions, ja que fins ara depenia del vistiplau de la direcció de Sumar per participar-hi, i ja se li va negar a les investidures i al Ple sobre la guerra entre Israel i Hamàs, i en canvi al Mixt tindran capacitat de decisió en ser el partit majoritari.

Això implica que tindran veu en gairebé totes les comissions i gairebé tots els debats al Saló de Plens, i que fins i tot podran formular preguntes als membres del Govern de coalició a la majoria de sessions de control. Dins de Sumar no podria interpel·lar els ministres ja que el grup plurinacional pensava renunciar atès que forma part del mateix Govern.