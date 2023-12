La portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois , ha acusat Podem d'emprendre amb "gran deslleialtat" una "ruptura flagrant" tant del grup parlamentari com de l'acord de coalició després de passar al Grup Mixt.

La portaveu parlamentària de Sumar, Marta Lois, ofereix declaracions al Congrés dels Diputats

Tot i això, ha exigit als morats que actuen amb "responsabilitat" i "altura de mires" a partir d'ara, atès que no li "cabria al cap" que cap diputat de Podem "volgui remar en contra o posar en risc" l'Executiu de coalició progressista, sobretot quan està patint una "fustigació" evident per part del "bloc reaccionari de les dretes".

Així ho ha traslladat en una compareixença a la Cambra Baixa en relació amb la decisió de Podem d'abandonar la disciplina del grup plurinacional i passar-se al Mixt, decisió que han rebut amb "sorpresa" i que ha conegut inicialment pels mitjans de comunicació, al igual que la líder de Sumar Yolanda Díaz que era a l'hemicicle en aquells moments.

D'altra banda i qüestionada sobre si apreciava que després d'abandonar Sumar els diputats morats podien considerar-se com a trànsfugues, Lois s'ha mostrat cauta en dir que no li agradaria entrar en una "qüestió nominal" de com qualificar aquest comportament, insistint que es tractava de un "fet greu" perquè suposa faltar a la paraula donada als més de tres milions de votants que va tenir Sumar a les passades eleccions generals.

No obstant això, sectors de l'actual coalició sí que consideren que la determinació de Podem de fracturar la coalició suposa un acte clar de transfuguisme.

Alhora, altres fonts de Sumar remarquen que la secretària d'Organització de Podem, Lilith Verstrynge , ha comunicat la marxa dels parlamentaris de Podem al Mixt a un membre de l'equip de Sumar instants després que transcendís la primera informació sobre la decisió de els morats.

Durant la seva compareixença, Lois ha replicat les paraules del coportaveu de Podem, Javier Sánchez Serna , que ha al·legat impossibilitat per fer política dins de la disciplina de Sumar, atès que no se'ls donava torn de paraula als plens ni se'ls permetia impulsar iniciatives parlamentàries.

Sobre això, ha assegurat que totes les decisions s'han adoptat de manera democràtica i per consens en la direcció política del grup parlamentari, on hi havia Podem.