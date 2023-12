La Constitució fa 45 anys i el seu nom ressona més que mai. El text que va permetre articular la democràcia espanyola després de la mort del dictador Francisco Franco està sent utilitzat pels partits polítics que se n'han beneficiat, tractant-se d'apropiar-se d'un document que, per defició, hauria de representar tots els espanyols. Els termes "constitucional" o "anticonstitucional" han entrat de forma vàcua en el discurs polític, fins a un punt en què s'ha arribat a desdibuixar completament la Carta Magna. Per això, en el seu 45è aniversari, a CatalunyaPress recordarem com i per què va néixer el text que va propiciar que Espanya digués adéu, per sempre, als anys més foscos.

MADRID, ESPANYA - 1 D'AGOST DEL 1977: Constitució de la Ponència de set diputats encarregats d'elaborar l'avantprojecte de Constitució Espanyola @ep

El camí fins al naixement de la Constitució no va ser fàcil. La Carta Magna del 1978 va ser la primera que es redactava com a tal des de la republicana del 1931 i la primera de tota la nostra història que es va elaborar des d'un ampli consens de les variades forces polítiques. Totes les anteriors, des de 'La Pepa' -la Constitució de Cadis de 1812- fins a la de 1931, havien imposat la línia ideològica de qui ostentava la majoria, alternant-se durant el segle XIX les constitucions 'liberals' amb les 'conservadores'.



La Constitució de 1978 és la més longeva de la nostra història després de la de 1876, que durant el període de la Restauració monàrquica va aguantar en vigor durant 46 anys, fins al començament de la dictadura de Miguel Primo de Rivera el 1923.



La Constitució del 1978, en fi, és el fruit de la Transició política espanyola , un període polític excepcional que ens va conduir de la dictadura de Francisco Franco a una democràcia parlamentària homologable a les europees. Per això, tant la Constitució com la Transició han estat considerades generalment models dèxit.

DE FRANCE A JUAN CARLOS I



Mort el dictador Franco el 20 de novembre de 1975, dos dies després va ser proclamat Rei el fins aleshores Príncep d'Espanya, Joan Carles de Borbó i Borbó-Dos Sicílies. La successió a la prefectura de l'Estat es practicava d'acord amb les lleis franquistes. Tot i que Joan Carles va jurar acatar els Principis del Moviment Nacional, la seva activitat política es va encaminar a aconseguir per a Espanya una democràcia parlamentària.



El nou Rei d'Espanya no era afí a Carlos Arias Navarro , el president del Govern que representava una línia continuista, com a molt tímidament aperturista, del règim de Franco. L'1 de juliol de 1976 va aconseguir finalment forçar la seva dimissió i col·locar a la presidència del Govern un polític de 43 anys amb qui compartia projectes polítics i sintonia personal: Adolfo Suárez González . Aquest hi va haver nomenat cap de l'executiu el 3 de juliol.

El Rei i el president es van posar a treballar en la transició a la democràcia, amb la col·laboració de Torcuato Fernández-Miranda , en aquell moment president de les Corts, considerat generalment un dels principals estrategs o munyidors del procés. És coneguda la seva recepta per cuinar la Transició espanyola: " De la llei a la llei a través de la llei" .

LA LLEI PER A LA REFORMA POLÍTICA



El primer pas polític transcendental va ser la Llei per a la reforma política , que obria la porta als partits polítics ia la celebració d'eleccions lliures. Aquesta llei va ser aprovada el 18 de novembre de 1976 per les Corts franquistes, amb el vot a favor de 435 de 531 dels procuradors (81%). Sotmesa a referèndum el 15 de desembre sota la pregunta "Aprova el Projecte de Llei per a la Reforma Política?", va obtenir un 94,17% de sí dels votants. Va ser la darrera de les Lleis Fonamentals del Regne i per això es considera l'harakiri de les Corts franquistes.

El 15 de juny del 1977 se celebren les primeres eleccions a Espanya des dels anys de la II República. Encara que no es declaren com a constituents, de facto ho seran. La UCD encapçalada per Suárez arriba als 166 escons, el PSOE de Felipe González és segon amb 118, el PCE de Santiago Carrillo tercer amb 19 i l'Aliança Popular de Manuel Fraga quarta amb 16.



El PSP de Tierno Galván aconsegueix 6 seients, el Pacte Democràtic per Catalunya liderat per Jordi Pujol 11 i el PNB 8. Tot just constituïdes les noves Corts, comencen els desacords. El Govern de Suárez planteja elaborar un esborrany de Constitució com a base de discussió posterior, cosa que l'oposició es nega.



També es nega que el president nomeni una comissió d'experts que utilitzin un text com a base de treball. Consideren que la Constitució ha de començar a formar-se ja a les Corts i ser concebuda pels representants del poble.

ELS PARES DE LA CONSTITUCIÓ



Així, un mes després de les eleccions es reuneix per primera vegada la Comissió d'Afers Constitucionals i Llibertats Públiques, de la qual sortiran els 7 ponents encarregats d'elaborar el primer avantprojecte. Els 7 pares de la Constitució podrien haver estat 9, però UCD i PSOE es van negar per raons polítiques.

Així que el repartiment va ser: 3 per UCD, 2 pel PSOE, 1 per AP i 1 pel PCE. Com que quedaven fossin els nacionalistes bascos i catalans, el PSOE va cedir un dels seus dos seients a Miquel Roca , del Pacte Democràtic.



La ponència integrada per Gabriel Cisneros (UCD), Miguel Herrero (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé (PCE), Manuel Fraga (AP) i Miquel Roca (Pacte Democràtic) per Catalunya), comença a treballar, en sessions secretes, el 22 d'agost del 1977. Les discrepàncies sorgeixen des del principi a causa de les diferents postures polítiques respecte a diversos temes: forma d'Estat, model territorial, confessionalitat o no de l'Estat; model educatiu, el divorci...



Tot i això, les sessions transcorren amb tranquil·litat fins al 22 de novembre, quan es produeix la primera commoció pública: la revista 'Quaderns per al diàleg' publica els 39 primers articles de l'esborrany i, el dia 23, diversos diaris fan públic l'articulat sencer .



En ell ja es parla de " nacionalitats ", els socialistes emeten un vot particular a favor de la República, no es parla de l'Església Catòlica, sí que l'Estat podrà intervenir en l'economia i les empreses... Tot això provoca el disgust d'influents sectors socials i des de llavors totes les forces polítiques es posen en guàrdia.

ALIANCES I TENSIONS



Quan comença la segona lectura del text ja hi ha 168 vots particulars dels ponents i més de 3000 esmenes a l'avantprojecte. Comença el joc d'aliances que busca aconseguir victòries a les votacions. UCD, que és el grup més nombrós, comença a patir dissensions internes.



La tensió és palpable. Els primers dies de març el socialista Gregorio Peces-Barba abandona els treballs en protesta per dues esmenes presentades per UCD. En realitat, el que busca és evitar que el partit centrista aconsegueixi tots els seus objectius mitjançant 'majories mecàniques', és a dir, amb els seus 3 vots més el d'un aliat circumstancial. Tots estiren la corda però sense arribar a trencar-la.



El 5 de maig l'avantprojecte entra a la Comissió d'Afers Constitucionals. A partir d'aquell moment els debats constitucionals passen a ser públics, encara que les negociacions i els acords es mantenen en secret. Es fa un esforç per vendre a la població més consens del que en realitat hi ha entre bambolines.



El 17 de maig el PSOE torna a protestar enèrgicament per una esmena d'UCD que introdueix la possibilitat de suspendre certs drets i llibertats si l'ocasió ho requereix. Alfonso Guerra arriba a dir que la Constitució serà "reaccionària" i Felipe González que "el consens ha quedat trencat". És un moment crític en el procés que suposarà un canvi al 'modus operandi' de la redacció del text.



ELS 'PACTES DEL MANTEL'



El vicepresident del Govern de Suárez, Fernando Abril Martorell , rep l'encàrrec de recuperar el consens amb el PSOE. Canvia l'estratègia d'UCD i arrenquen una sèrie de negociacions paral·leles conegudes com a ' Pactes del matel '. Els representants dels grups polítics es reuneixen en llocs privats i van assolint acords sobre els articles que es votaran l'endemà al Congrés.



Per exemple, en un llarg sopar al restaurant José Luis del carrer Rafael Salgado es pacten 25 articles de la Constitució. És el 22 de maig i assisteixen els centristes Fernando Abril, Pérez-Llorca, Cisneros i Rafael Arias-Salgado i els socialistes Guerra, Peces-Barba i Enrique Múgica.



Aliança Popular es retira de la Comissió a instàncies de Federico Silva Muñoz mentre Fraga està de viatge, però tot queda en un intent quan torna. Abril i Guerra s'erigeixen ja als principals negociadors del text.



L'article 27, referit a l'ensenyament, és un dels que plantegen més discrepàncies. Altres com la legalitat del divorci, l'abolició de la pena de mort, la inclusió del terme "nacionalitats", el dret de vaga o la propietat privada també posen en relleu diferències, però tots els articles acaben sortint endavant gràcies a les cessions i renúncies dels uns i dels altres i l'acord final.



LA RECTA FINAL



El 4 de juliol comença el Ple del Congrés a discutir el projecte. En aquest últim tram són les pretensions del nacionalisme basc les que amenacen d'arruïnar el procés constituent . A més de reivindicacions de sobirania inassumibles per a UCD, els nacionalistes bascos no s'han sentit a la ponència representats ni defensats per Miquel Roca, centrat en els interessos nacionalistes catalans.



El PNB s'acabarà abstenint en la votació definitiva al Congrés. Aliança Popular també quedarà fora de l?acord sobre les autonomies, rubricat el 28 de setembre per UCD, PSOE, PCE i la Minoria Catalana.



El 31 d'octubre el Congrés dels Diputats i el Senat aproven aclaparadorament el text constitucional. El 6 de desembre és el poble espanyol qui el ratifica amb el seu vot majoritari, fins i tot amb un 93'58 % de sís a Catalunya i un 91'47 % de sís al País Basc.

La pressió dels partits nacionalistes cap als seus electors no modifica el sentit favorable del vot . A Euskadi, el PNB fa campanya per la no participació al referèndum i Herri Batasuna, que encara no tenia representació parlamentària, aposta per votar en contra. També s'inclina pel vot contra Euskadiko Ezkerra, un partit d'esquerres basc que posteriorment es va acabar fusionant amb la federació del PSOE a Euskadi, formant el PSE-EE.

A Catalunya, ERC va fer campanya pel "no", mentre que la futura CiU, integrant del PDC, i ara reconvertida a Junts, va demanar el sí, que va aconseguir assolir el 90% a totes les províncies.



El Rei sanciona la Constitució el 27 de desembre de 1978 i aquesta es publica al BOE dos dies després, el 29, per evitar el mal far que neixi el dia dels Sants Innocents. Aquest 29 de desembre es pot considerar el dia del seu enllumenament, ja que des de llavors està en vigor la Carta Magna.



LES REFORMES CONSTITUCIONALS



En els seus 40 anys de vida, la Constitució només ha estat reformada en dues ocasions . La primera, el 1992, per permetre el sufragi passiu dels estrangers a les eleccions municipals, adaptant-nos a la normativa de la Unió Europea en aquesta matèria. Es van haver d'afegir dues paraules, "i passiu", a la redacció de l'article 13.2.



La segona, el 2011, quan Zapatero i Rajoy van pactar introduir el sostre màxim de dèficit estructural per a l'Estat i les comunitats autònomes , també amb l'objectiu d'adaptar-se a les noves exigències d'estabilitat pressupostàries de Brussel·les.



El debat sobre si fer una nova reforma de la Constitució ha tornat a aparèixer en gran part pel model territorial de l'Estat, propiciat pel procés independentista de Catalunya dels darrers anys. Des de partits independentistes com ERC han demanat que la Carta Magna inclogui el dret d'autodeterminació dels pobles, cosa que Moncloa ha descartat tant amb els governs del PP com amb l'actual de Pedro Sánchez.

De moment, una reforma que permetés incloure l'autodeterminació dins de la Constitució sembla materialment impossible, ja que necessitaria un canvi radical de posició per part del Partit Popular. Per aconseguir una modificació de la Carta Magna es necessita una majoria de tercers cinquens al Congrés -és a dir, 210 diputats-, i Sánchez no disposa d'aquests vots en l'actual majoria que té conformada a l'hemicicle.

"UNA ALTRA BALLEA ENTRE PARTITS"

Miquel Roca, un dels set ponents que van il·luminar la Constitució del 1978, ha reconegut aquest dijous que no li "entusiasma" la idea de reformar la Carta Magna, ja que considera que en aquests 45 anys no ha estat un obstacle per al canvi social de Espanya i que el debat de modificació sona a un "pretext per a una altra baralla" entre els partits polítics.

La vigília de l'aniversari de la Constitució, el Congrés pretenia reunir Roca amb l'altre ponent que encara viu, Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón, però no ha pogut acudir a l'acte per motius mèdics. El col·loqui el completaven dos dels diputats més joves del Congrés, Miguel Ángel Sastre, del PP, i la socialista Ada Santana.

El que va ser portaveu de CiU a la Transició ha explicat que l'objectiu dels ponents era aconseguir una Constitució de consens que durés i ha donat per complert el seu objectiu després de 45 anys de vigència i havent-se aprovat en referèndum amb un suport del 90%.