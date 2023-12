"Res m'agradaria més en aquesta vida que Alberto Núñez Feijóo fos el president del Govern". EP

En el marc de la trobada informativa 'Madrid, regió oberta', organitzada per 'La Vanguardia' a Barcelona, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarat aquest dimarts que no hi ha rastre de catalanofòbia, desestimant aquest concepte com a "propaganda independentista victimista". Ayuso va argumentar que aquesta noció és utilitzada pels líders independentistes per perpetuar-se en el poder sense ser qüestionats.

La líder madrilenya va expressar la seva preocupació pel procés independentista, sostenint que aquest no beneficia cap poble i, en canvi, ho debilita, empobreix i aïlla. Va lamentar la fractura que, segons ella, s'estén des de les famílies catalanes al conjunt d'Espanya com a conseqüència del separatisme.

LEGITIMITAT DEL GOVERN

Durant la trobada, Ayuso va qüestionar la legitimitat del projecte del Govern liderat per Pedro Sánchez, argumentant que "ningú el coneixia". Va afirmar que l'executiu actual havia promès una cosa i, posteriorment, va presentar un projecte completament diferent, qualificant-lo com una "estafa". A més, va assenyalar la falta de coherència en les postures del PSOE, esmentant que alguns socialistes són conscients de les irregularitats, però opten per romandre a la política a causa de compromisos personals.

CRÍTIQUES A SÁNCHEZ I POSICIÓ SOBRE L'AMNISTIA

Isabel Díaz Ayuso va carregar contra el president del Govern, Pedro Sánchez, acusant-lo de cedir a les demandes independentistes, especialment pel que fa a la figura de Carles Puigdemont. La presidenta de la Comunitat de Madrid va recordar els canvis de postura de Sánchez des de voler empresonar Puigdemont fins a demanar perdó i oferir amnistia.

Pel que fa a la situació a Catalunya, Ayuso va expressar el seu descontent amb els pactes entre el PSOE i partits independentistes, indicant que això enfortia el moviment independentista en un moment en què, segons ella, estava perdent força.

FEIJOO

Al ser consultada sobre possibles propostes del Partit Popular (PP) per a la convivència entre Catalunya i la resta d'Espanya, Ayuso va sostenir que l'estructura actual està adequada. Tot i això, ha expressat el seu desig que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, fos el president del Govern des del juliol. Tot i que aquest canvi no es va materialitzar, Ayuso va concloure la trobada destacant la importància de continuar treballant de manera consistent.

Al tancament de l'esdeveniment, la presidenta va rebre una cistella de fruites com a regal, oferta pel moderador, Ramon Rovira, adjunt a la presidència del Grup Godó i columnista de 'La Vanguardia'.