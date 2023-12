La licitació pel lideratge promet ser intensa, marcant una fita a la història del partit a Catalunya. EP

La tensa relació entre la Direcció d'Alberto Núñez Feijóo i el PP català sembla encaminar-se cap a una resolució, revelen fonts de la Direcció nacional del partit a Infobae España. Tot i que encara no hi ha data per al congrés del PP de Catalunya, es confirma que es durà a terme en un futur proper, marcant la fi de la crisi interna.

Gènova, amb cautela, va evitar fixar terminis durant l'agitació, conscient de la necessitat de presentar un candidat amb prou suports per competir amb Alejandro Fernández. L'aspiració del partit és revitalitzar el PP català, transformant-lo de ser el PP “a” Catalunya a ser el PP “de” Catalunya. La importància estratègica de la regió, que aporta nombrosos escons, fa ressaltar la urgència d'un canvi per al partit.

Tot i que el lideratge d'Alejandro Fernández continua inalterat, Génova obre la porta a altres candidats. Encara que no proposaran un nom propi, indiquen que qui vulgui entrar a la contesa és benvingut. La notícia marca un canvi de to, ja que prèviament es parlava de la necessitat de renovació i canvi de lideratge.

Tot i això, Génova estableix condicions per recolzar la candidatura de Fernández. Exigeixen que el PP català tingui entitat pròpia, i no és simplement un satèl·lit del PP nacional. Es busca un exemple al PP de Galícia, capaç de confrontar amb Gènova i obtenir bons resultats. A més, exigeixen projectes clars i xifres amb l'objectiu de guanyar poder tant a les eleccions catalanes com en unes possibles generals. La licitació pel lideratge a Catalunya promet ser intensa, buscant un PP català "guanyador" amb identitat pròpia.