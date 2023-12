L'acte s'obrirà amb la interpretació del tema “Aquelles petites coses”, de Joan Manuel Serrat. EP

El Congrés acollirà aquest dimecres l'acte institucional pel Dia de la Constitució, el primer d'aquests esdeveniments en què exercirà com a amfitriona la presidenta la Cambra, la socialista Francina Armengol, l'últim discurs de la qual a l'hemicicle, la setmana passada, amb motiu de la Solemne Sessió d'Obertura de la Legislatura, va ser qüestionat pel PP i Vox, que el van titllar de "partidista".

L'homenatge de les Corts a la Carta Magna en el 45è aniversari reunirà representants de les principals institucions de l'Estat i diputats i senadors de diferents grups parlamentaris, però no tots.

Com els últims anys, Vox ja ha anunciat que no hi acudirà perquè considera que és un "teatrillo" per tapar que Pedro Sánchez "la trenca en mil trossos" diàriament. Els independentistes d'ERC, Junts i Bildu repetiran la seva ja habitual plançó, com fan als actes del Rei, per considerar la Constitució un "obstacle" per a les seves reivindicacions sobiranistes. També s'esborraran el PNB i el BNG, segons han confirmat a Europa Press fonts d'ambdues formacions.

Per la seva banda, Podem, sí que té previst enviar representació a una recepció en què també hi haurà representants de Sumar, començant pel seu líder la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz.

Armengol, i el president del Senat, el popular Pedro Rollán, aniran rebent els convidats al Passadís del Palau de la Cursa de Sant Jeroni i després es traslladaran al Saló dels Passos Perduts, on es desenvoluparà l'acte central.

L'acte s'obrirà amb la interpretació del tema "Aquelles petites coses", de Joan Manuel Serrat, i es tancarà amb "Al Alba", un dels èxits de Luis Eduardo Aute, tots dos interpretats per la cantant María Berasarte, acompanyada de Pablo Martín Caminer al contrabaix.

LECTURA DE SIS ARTICLES DE LA CONSTITUCIÓ



Entre una cançó i una altra es procedirà a la lectura d'una sèrie d'articles de la Constitució per part de persones alienes a la vida parlamentària.

Així, la presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, Andrea González, llegirà l'article 48 de la Constitució (Joventut); el president del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, farà el mateix amb l'article 10 (Drets Humans), mentre que la mateixa María Berasarte en llegirà l'article 137 (comunitats autònomes) en castellà, català, basc i gallec.

Per part seva, Ana Bella Estévez Jiménez de los Galanes, fundadora de la Fundació Ana Bella d'ajuda a dones maltractades, llegirà el 14 (Igualtat davant la llei); Eva Saldaña Buenache, directora executiva de Greenpeace, al 45 (medi ambient); i l'alumne de segon de primària Pablo Ruiz Moreno exposarà el 39 (protecció de les famílies).

IZADO DE LA BANDERA AL SENAT



Després d'aquestes lectures, la presidenta del Congrés oferirà el seu discurs, el segon després que el pronunciat a l'Obertura Solemne fos titllat de partidista i sectari pel PP i Vox, que es van negar a aplaudir-lo.

Abans de l'acte central al Congrés, a les 10.30 hores se celebrarà l'hissada solemne de la Bandera Nacional amb motiu del Dia de la Constitució, en homenatge a les Corts Generals i organitzat per Estat Major de la Defensa, a la Plaça de la Marina Espanyola, seu del Senat.