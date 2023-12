Enmig de les commemoracions pel 45è aniversari, subratlla la generositat de la Transició com a guia i adverteix que ser constitucionalista implica més que venerar-la, instant a complir-la i actualitzar-la. EP

La presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, ha reivindicat la Constitució del 1978 com "la cura més efectiva contra la discòrdia" i ha demanat acords per "complir i desenvolupar-la", de manera que s'actualitzin "els seus mandats" i es pugui aconseguir que tota la ciutadania espanyola es vegi "reflexada en ella".

Aquest ha estat el principal missatge que ha llançat en el seu discurs amb motiu del 45è aniversari de la Constitució que se celebra al Congrés, el primer en què la política balear exerceix com a amfitriona.

La tercera autoritat de l'Estat ha subratllat que la llei de lleis ha permès 45 anys de progrés i "ha de ser també referent per afrontar el futur", perquè guarda "la millor garantia de convivència" i, a l'acord que la va fer possible, " està la prova que el diàleg i el consens són l'única via per arribar-hi”.

LA "GENEROSITAT" ÉS EL CAMÍ



Des del seu punt de vista, la “generositat” que va fer possible la Transició dicta el camí per continuar avançant. "Si vam ser capaços de posar-nos d'acord en els moments de més dificultat, si l'interès general es va imposar a tota la resta i la recerca de la concòrdia va passar per sobre de l'enfrontament, aleshores és que el camí de l'enteniment està marcat: la marca la pròpia Constitució", ha emfatitzat.

També ha assenyalat la Carta Manga com el "passaport davant les amenaces que pateixen les democràcies" i com el que uneix la ciutadania "davant el mínim intent d'alterar la convivència" perquè hi ha, ha recalcat, "no estan escrits la crispació , el menyspreu o l'enfrontament".

"La mateixa Constitució que s'erigeix com a garant de la riquesa d'un Estat divers i plural és el nostre salconduit davant de qualsevol plantejament d'uniformitat", ha dit, posant èmfasi que "segueix sent la cura més efectiva contra la discòrdia".

LA CONSTITUCIÓ NO ÉS UN TÒTEM, CAL COMPLIR-LA



En aquest punt, ha advertit que "ser constitucionalista no consisteix a aixecar la Carta Magna com si es tractés d'un tòtem, sinó a assumir" que es pot "arribar a acords per complir-la i

desenvolupar-la".

"És alçar l'estendard del diàleg davant dels desafiaments que afrontem cada dia i la Constitució mateixa ens planteja. I cap als desafiaments que ens esperen, hem de mirar junts", ha apuntat la presidenta del Congrés.

Per Armengol, la Constitució és un "projecte viu, de futur, que es va construint dia a dia", el mirall que mostra "la millor versió del país", però en què la ciutadania es veu reflectida "del tot". Per això, ha cridat a continuar treballant per “fer realitat la seva paraula” i que tothom es vegi en aquest mirall.

En aquest context, ha fixat com a "principal missió" dels polítics "desplegar i actualitzar" els seus mandats "des del pluralisme i el respecte a la legitimitat de l'altre, arribant a acords amb l'única finalitat de garantir una vida més digna a cadascun dels nostres conciutadans".

ASSIGNATURES PENDENTS



Armengol ha declarat que considera "legítim" plantejar que la Constitució no s'ha de sotmetre a cap revisió, tant com "defensar-ne la renovació, almenys en qüestions bàsiques, com convertir el Senat en una veritable cambra de representació territorial o respondre a les exigències del segle XXI".

"El que no està de cap manera en discussió és la nostra total obligació de complir-la. Hauríem d'acatar tots i cadascun dels seus preceptes", ha asseverat, cridant l'atenció sobre les "assignatures pendents".