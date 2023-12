Feijóo denuncia l'“ocupació de les institucions” per part del Govern de Pedro Sánchez. EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimecres que els passos del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, "acrediten" que es comportin "com un membre del Consell de Ministres" de Pedro Sánchez. Segons ha afegit, hi ha nomenaments i instruccions que són "grollers" i produeixen "xafogor".

Així s'ha pronunciat Feijóo en arribar al 45è aniversari en ser preguntat expressament com valora la decisió del fiscal general de l'Estat d'haver sol·licitat ja a la Fiscalia catalana aquelles causes que podrien ser beneficiàries de la Llei d'Amnistia que el PSOE va registrar al Congrés però que encara no ha passat ni el seu primer debat al Ple de la Cambra.

Feijóo ha denunciat l'“ocupació de les institucions” per part del Govern de Pedro Sánchez. "En moltes resolucions el fiscal general de l'Estat sembla un membre del Consell de Ministres i, per tant, en l'última decisió de la Fiscalia General de l'Estat acredita que es comporta com un membre del Consell de Ministres", ha manifestat.

El líder del PP ha atribuït els passos de García Ortiz al fet que "probablement" el president del Govern "li ha dit que ho ha nomenat per obeir el Govern", però ha subratllat que produeix "vergonya" i és "groller" veure les "instruccions" i els "nomenaments" del fiscal general, en al·lusió a l'ascens de Dolores Delgado a la màxima categoria de la carrera fiscal que ha anul·lat el Suprem.

Per tot això, el president dels populars ha afirmat que "lamentablement" el PP ha de "concloure" que el comportament del fiscal general de l'Estat "és molt similar al d'un membre del Consell de Ministres".

"NO HAGUÉS ACCEPTAT EN CAP CAS" AQUEST FISCAL GENERAL



Segons ha explicat, el projecte del PP passa per "garantir la independència del Poder Judicial" mentre que el del Govern passa per "controlar el Poder Judicial". Un cop dit això, ha subratllat que ell "no hagués acceptat en cap cas el fiscal general de l'Estat que ha nomenat el Govern".

Feijóo ha assenyalat que tenen "tantes mostres de control polític de les institucions" per part del Govern de Pedro Sánchez que el Partit Popular no serà "còmplice del control" de les mateixes, sinó que serà un "dic" a favor del seu independència davant de negociacions com la relativa a la negociació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).