El PSOE també assenyala que Feijóo persisteix a bloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial, caducat des de fa cinc anys. EP

El PSOE acusa el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'estar "abonat a la hipèrbole" i de no considerar espanyols els votants dels partits polítics "que no li agraden" després que el líder de l'oposició hagi alertat del "PP" bescanvi" entre Sánchez i els independentistes que va contra la Constitució i fa que els espanyols ja no siguin iguals.

Des del PSOE assenyalen que Feijóo segueix "abonat a les expressions pujades de to" i l'acusen de no considerar espanyols els votants de partits que no li agraden "o que pacten democràticament allò que a ell no li agrada", indiquen fonts socialistes. Afirmen a més, que segueix "enrocat en el bloqueig" del Consell General del Poder Judicial que fa cinc anys que està caducat.

A les acusacions llançades aquest mateix dimecres pel líder del PP, que acusa Sánchez de "liderar un moviment contra la Constitució espanyola i de provocar la "major crisi constitucional" en 45 anys de democràcia, el PSOE replica assenyalant que Aliança Popular," el partit gestant del PP” segons el qualifiquen, “va demanar l'abstenció per a la Constitució” el 1978.

A més, carreguen contra Feijóo en assenyalar que el seu diagnòstic de la realitat espanyola s'aproxima més al de l'exministre del PP a l'etapa de José María Aznar, Jaime Mayor Oreja, que faria "un conservador clàssic i moderat". D'aquesta manera el PSOE fa referència a les declaracions de Mayor Oreja la vigília, que va afirmar que Espanya està en caiguda lliure, per un projecte que va unir a l'esquerra amb els nacionalistes "ia ETA de capità general".

El PSOE demana "contenció" al líder del PP i insisteix que compleixi la Constitució "cada dia, començant per la renovació del CGPJ".