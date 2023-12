Abascal va afirmar que Vox no serà "còmplice" amb la suposada mentida de Feijóo, que, segons ell, mobilitza els espanyols un dia i l'endemà pacta amb els colpistes. EP

El president de Vox, Santiago Abascal, ha carregat contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo i la seva "mentida" pels pactes per la presidència de les Comissions amb els "copistes" al Congrés dels Diputats.

"No serem còmplices ni per acció ni per omissió amb la mentida del senyor Feijóo, que un dia mobilitza els espanyols i l'endemà pacta amb els colpistes al Congrés dels Diputats", ha dit Abascal a la concentració que ha tingut lloc aquest dimecres, Dia de la Constitució, davant de les seus del PSOE de les capitals de província contra els pactes d'investidura i l'amnistia als implicats en el 'procés', organitzada per la Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola (Denaes ).

"No es pot estar a missa i repicant i per això Vox serà coherent i estarà amb els espanyols protestant al Parlament fent l'oposició més dura possible i als tribunals defensant la legalitat constitucional", ha recalcat en declaracions als mitjans per afegir que les relacions de Vox amb el Partit Popular en aquests moments "se circumscriuen als acords de Govern a les regions".

EL PP NO ACTUA PEL SEU COMPTE



A més, ha subratllat que les relacions amb la Direcció Nacional del Partit Popular són "impossibles" i que "no serveixen per a res". "El Partit Popular mobilitza pel seu compte, actua pel seu compte, no accepta cap suggeriment de Vox i pacta amb el Partit Socialista al Congrés dels Diputats, que no comptin amb nosaltres per a això", ha explicat.

D'altra banda, Abascal ha carregat contra el Govern de Pedro Sánchez, que ha qualificat de “fràgil”. Alhora, ha exposat que l'Executiu està "basat a la mentida, basat en la traïció i en acords compartits que ni tan sols s'entenen entre ells".