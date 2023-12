Els temes que cal tractar són la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i les qüestions pendents en el finançament autonòmic. EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, pretén reunir-se amb el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, abans que finalitzi aquest any i el trucarà pròximament per tancar la trobada. Sánchez pretén abordar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma de l'article 49 de la Constitució ia més a més discutir sobre el nou sistema de finançament autonòmic.

Així, ho ha assenyalat Sánchez en conversa amb els periodistes al Congrés dels Diputats, després de l'acte solemne per commemorar el 45è aniversari de la Carta Magna, celebrat aquest 6 de desembre.

El cap de l'Executiu ha avançat que vol tractar aquests tres temes a la seva trobada amb Feijóo, ja que l'òrgan de govern dels jutges ha fet cinc anys amb el mandat caducat i el PSOE ha rebutjat l'última oferta llançada pel PP: renovar el CGPJ alhora que canvien la llei per modificar el sistema delecció dels vocals.

Sánchez insisteix a rebutjar aquesta opció perquè no veu acceptable que el PP intenti imposar la seva posició quan no té prou majoria parlamentària. Per tant, demana als populars que assumeixin l'equilibri actual a la Cambra.

En aquest sentit recorda que els populars ja van intentar dur a terme aquesta reforma legal, per modificar la manera d'elecció dels vocals del CGPJ i van perdre la votació. Per tant insisteix que és el moment que el PP deixi de banda les excuses i emprengui la renovació.

NO ACCEPTARÀ QUE LI POSIN CONDICIONS



En tot cas, Sánchez assegura que vol arribar a un acord, encara que deixa clar que no acceptarà que li posin condicions i reitera que el PP no té arguments per continuar bloquejant.

Davant la falta d'acord entre els dos partits i sobre la fórmula que es pot utilitzar per portar rellevar els vocals si el PP i el PSOE segueixen sense arribar a un pacte, Sánchez diu que caldrà buscar opcions, però insisteix que no modificarà les majories necessàries per emprendre-la.

En aquest sentit, admet que una de les propostes que hi ha sobre la taula és la que va llançar fa uns dies el president suplent del CGPJ, Vicente Guilarte, que va proposar reduir les competències de l'òrgan per facilitar-ne la renovació. Sánchez assenyala que l?òrgan de govern dels jutges a Espanya té més competències que en altres països de l?entorn.

La reforma de l'article 49 de la Constitució per eliminar el terme 'disminuïts' i substituir-lo per "persona amb discapacitat" és un assumpte que va impulsar Carmen Calvo i que porta sobre la taula des de la primera reunió que van mantenir Sánchez i Feijóo l'abril del 2022. Tots dos partits havien mostrat la seva disposició per dur-ho a terme, però des del PP traslladen ara que no veuen garanties per emprendre aquesta reforma constitucional atesa la fragilitat parlamentària dels socialistes.

FINANÇAMENT AUTONÒMIC, AQUESTA LEGISLATURA



El nou model de finançament autonòmic és un altre dels grans temes pendents que el Govern té intenció de tirar endavant durant aquesta legislatura. Aquesta reforma estarà marcada per la condonació de part del deute que el PSOE va pactar amb ERC a l'acord d'investidura i que els socialistes volen fer extensiu a la resta de comunitats.

A més, Sánchez ha afirmat recentment que aposta per un sistema de finançament autonòmic que tingui en compte criteris objectius en termes de població ajustada, segons va afirmar en una entrevista a TVE. Així, segons ha indicat, pretén evitar crítiques de qualsevol govern autonòmic.

Per part seva, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, també ha confirmat la seva intenció de plantejar a les comunitats la necessitat d'abordar la reforma del sistema i sondejar els plans de cadascuna.

En conversa informal amb periodistes, Montero ha recordat que aquesta reforma es faria mitjançant una llei que es tramitaria al Congrés, de manera que, més enllà del que es pugui analitzar al Consell de Política Fiscal i Financera, és Feijóo qui ha d'aclarir si està disposat a fer aquest pas i buscar un acord.

Sánchez i Feijóo s'han vist en dues ocasions els últims mesos, a les rondes de contacte prèvies a la investidura de Feijóo, que va resultar fallida i de Sánchez, que finalment va aconseguir els suports necessaris per a la reelecció.