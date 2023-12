La possible reunió abordaria temes crucials com ara la renovació del Consell General del Poder Judicial, la reforma constitucional i el finançament autonòmic. EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, està disposat a reunir-se amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, com ha fet cada vegada que li ha telefonat, encara que fonts del seu equip han lamentat haver d'assabentar-se de l'ordre del dia d'aquesta reunió per la premsa.

En una conversa informal amb els periodistes a l'acte del 45è aniversari de la Constitució, el president del Govern ha admès que vol reunir-se amb el líder de l'oposició abans que finalitzi aquest any i el trucarà pròximament per tancar la trobada.

En concret, Sánchez pretén abordar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma de l'article 49 de la Constitució --per eliminar el terme disminuït i substituir-lo per persona amb discapacitat i a més discutir sobre el nou sistema de finançament autonòmic.

PER AL CGPJ, RENOVACIÓ I REFORMA A LA VEGADA



Fonts de l'equip de Feijóo han assenyalat que el líder del seu partit acudirà a aquesta reunió amb Sánchez si li truca, però no han amagat el malestar per haver d'assabentar-se de l'ordre del dia d'aquest possible matx per la premsa.

En el cas del CGPJ, fonts del PP han deixat clar que la seva posició passa per un canvi de la Llei del Poder Judicial, cosa que es pot fer de manera "simultània" a la renovació de l'òrgan de govern dels jutges. A més, subratllen que el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, sosté la mateixa tesi que el Partit Popular.

Fins ara, el Govern ha estat reticent a aquesta reforma legal i ha defensat renovar el Consell --el mandat del qual fa cinc anys caducat-- amb el sistema vigent. Feijóo mateix ha emplaçat públicament el cap de l'Executiu a "canviar" la seva postura si vol renovar-lo, ja que, segons ha dit, l'objectiu de Pedro Sánchez és "controlar el Poder Judicial" i el PP no pot ser "còmplice del control de les institucions de lʻEstat".

'GÉNOVA' CREU QUE MONCLOA BUSCA "TAPAR" LA CITA AMB EL MEDIADOR



Fonts de la cúpula del PP han assenyalat que "no hi ha novetat" respecte al Consell General del Poder Judicial llevat que és una "cortina de fum" de Moncloa per "tapar" la Llei d'Amnistia i la reunió del PSOE i Junts a Suïssa amb un mediador internacional.

Davant les reiterades peticions de Sánchez perquè Feijóo se sent a renovar el CGPJ, des de 'Gènova' asseguren que no es pot establir una negociació "des de l'engany i la mentida". En qualsevol cas, el PP està disposat a veure's amb el president del Govern, a qui creuen que pertoca prendre la iniciativa en qualsevol cas.

Altres fonts territorials del PP pronostiquen que, encara que Feijóo i Sánchez se senten a negociar, no veuen cap possibilitat d'acord perquè, segons el seu parer, encara que el Govern accedeixi a una reforma legal, els socialistes proposaran uns magistrats d'un perfil inassumible per al Partit Popular.

Aquest dimecres, Sánchez i Feijóo no han mantingut cap contacte durant la recepció posterior celebrada al Congrés pel 45è aniversari de la Carta Magna, on tots dos han xerrat de manera informal amb els periodistes.

NOU INTENT PER TREURE "DISMINUÏT" DE LA CONSTITUCIÓ



Sobre la reforma de l'article 49 de la Constitució, un altre dels assumptes que vol tractar Sánchez a la reunió amb Feijóo, el cap de l'oposició ha expressat en nombroses ocasions el compromís de la seva formació per a l'eliminació de la paraula 'disminuït' de la Constitució. Així ho va fer fa només una setmana després d'una visita a les instal·lacions de la Fundació ONCE del Gos Guia (FOPG).

El gener d'aquest any, l'equip de Govern i PP, encapçalats pel ministre de Presidència, Félix Bolaños, i la secretària general del PP, Cuca Gamarra, van assolir un principi d'acord sobre aquest article 49, pactant cenyir la reforma només a aquest precepte constitucional.

Tot i això, fonts del PP han admès que ha començat una legislatura "molt difícil" i "molt complexa", en què la Pedro Sánchez "no té llibertat" perquè la governabilitat s'assenta en partits que posen en qüestió els fonaments de la nació espanyola.

Segons afegeixen, "no hi ha garanties" en aquest moment per emprendre aquesta reforma constitucional i sense aquestes garanties, els populars no estan disposats a abordar aquesta qüestió. "A la legislatura passada el marc d'acords amb el PSOE era un i ara és un altre", reconeix en privat un membre de la cúpula del PP.

AL PP VINE "IMPOSSIBLE" GOVERNAR EL PAÍS AMB AQUESTA "INESTABILITAT"



A l'acte de celebració de la Constitució, diversos càrrecs del PP han posat l'accent en la nova crisi que, a parer seu, se l'ha obert a Pedro Sánchez amb la decisió de Podem d'abandonar Sumar i passar-se al Grup Mixt.

"És impossible governar el país amb aquesta inestabilitat", ha resumit un membre del comitè de direcció de Feijóo, que no descarta que la legislatura s'acabi abans del previst davant la necessitat de Sánchez s'haurà de comptar a cada votació amb el vistiplau de més partits.

Sobre la Llei d'Amnistia, el primer debat de la qual se celebrarà dimarts que ve al Congrés, fonts del PP han criticat que al Congrés el PSOE i els seus socis hagin impedit que se sol·licitin informes sobre aquesta norma a òrgans consultius, una petició que el Grup Popular sí que ha aconseguit que prosperi al Senat on la formació compta amb majoria absoluta.

Fonts del PP han assenyalat que el PSOE intentarà que no s'acceptin esmenes dels grups parlamentaris a la Llei d'Amnistia i s'han mostrat convençuts que els partits independentistes intentaran portar aquestes esmenes més causes que ara no estan contemplades a la norma.