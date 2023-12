La líder de la formació morada, Ione Belarra. Foto: Europa Press

La coportaveu estatal de Podem, Isa Serra, ha culpat Sumar de la marxa dels diputats morats al grup mixt en sostenir que han trencat l'"acord polític" per seguir coalitzats en "arraconar-los" al Congrés, alhora que ha rebutjat que se'ls acusi de transfuguisme després de sortir del grup plurinacional.

D'altra banda, ha proclamat que pressionaran el PSOE amb els seus vots perquè "hi vagi més lluny del que vol" durant la legislatura, com van fer quan van governar amb els socialistes en l'anterior mandat.

"Tothom sap el que fa Podemos quan és a les institucions, el que hem fet al Govern (...) Òbviament des del parlament seguirem fent el que sempre hem fet, decidir el nostre vot en funció de les propostes que ens arribin i en funció dels avenços que considerem que es necessiten per a la ciutadania”, ha manifestat en declaracions a TVE.

Qüestionada per la trucada de la líder de Podemos, Ione Belarra, al ministre de Presidència, Félix Bolaños, per traslladar-li que la legislatura no estava en risc, Serra ha assegurat que el PSOE és "molt conscient" que necessita Podemos perquè existeixi una majoria que hi hagi davant del PP i Vox, i que en el passat ha hagut de "complir" moltes mesures pactades amb la seva formació.

"Moltes vegades pressionarem el PSOE perquè anem més lluny del que el PSOE vol, això és evident. Ho hem fet sempre, ho continuarem fent, però saben que compten amb una força política que sempre estarà per ampliar drets, això ho coneixen perfectament", ha conclòs.

PODEMOS NO HA FET TRANSFUGUISME

Serra també ha assegurat que molta gent els va traslladar que van votar la coalició Sumar al tracte que els van dispensar i ha llançat que ha estat Sumar qui ha emprès una "ruptura de l'acord polític que els permetia seguir conjuntament al grup parlamentari", en no permetre'ls intervenir en plens ni impulsar iniciatives polítiques. D'aquesta manera i amb la seva marxa al Mixt, ha desgranat que totes les persones que donen suport a Podemos estaran representades a partir d'ara al Congrés.

D'altra banda i qüestionada per la posició del partit, amb dirigents com Montero, que va titllar de trànsfuga l'exdiputada estada Meri Pita quan va abandonar el grup d'Unidas Podemos per anar al Mixt en la legislatura passada demanant-li que deixés l'acta, la dirigent de la formació morada ha subratllat que acusar-los de transfuguisme és "greu" i que no hi ha comparació possible entre tots dos casos.

Així, ha explicat que Pita va tenir un comportament individual de trencar la disciplina del seu partit i del projecte polític pel qual va concórrer a les eleccions, mentre que aquí hi ha un partit que pren una decisió en conjunt, que acaten els diputats que militen a aquesta força i en resposta a la "ruptura" d'un acord polític després de deixar-los sense veu ni capacitat política al Congrés.

"Hem hagut de prendre una decisió col·lectiva i és faltar a la veritat dir que és transfuguisme", ha postil·lat Serra, que no obstant apunta que dialogaran amb Sumar al Congrés per impulsar avenços socials.

Respecte al panorama del partit per a les eleccions europees, la coportaveu de Podemos ha dit que es prendran les decisions pertinents sobre com concorreran a aquests comicis, si bé ha desgranat que el full de ruta aprovat per la militància al novembre proclama la plena autonomia partit a l'hora de fer política.