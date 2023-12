El líder de Vox, Santiago Abascal / @EP

Les distàncies que ha marcat Vox amb el PP d' Alberto Núñez Feijóo poden tenir ressò en la governança de les comunitats autònomes, tenint en compte que els de Santiago Abascal es plantegen no recolzar els pressupostos als territoris on no està inclòs als executius populars ', com Balears, perquè es declaren "farts" dels desaires de Gènova.

Vox va anunciar dilluns que es deslliga de Gènova davant la falta de col·laboració amb la seva aposta per armar una estratègia conjunta contra el Govern de Pedro Sánchez i l'amnistia per als encausats del procés pactada pel PSOE i Junts per investir el president.

En boca del secretari general de Vox, Ignacio Garriga, Vox va denunciar el que ells veuen com a "atacs" i "menyspreus", després de setmanes reclamant al PP una acció coordinada contra els pactes d'investidura i retregant als populars el que a el seu judici és tebiesa a l'hora de combatre Sánchez.

Els de Santiago Abascal demanen particularment al PP que faci valer la majoria al Senat per impedir la tramitació de la llei que regularà la mesura de gràcia a la Cambra Alta. Per part seva, el PP ja ha traslladat la seva negativa a impedir aquesta tramitació ia emprendre accions comunes amb Vox.

EL PUNT D'INFLEXIÓ

El punt d?inflexió el va marcar l?acord aconseguit per PP, PSOE i Sumar per repartir-se les comissions del Congrés, constituïdes aquesta setmana. Els populars no van reservar cap presidència de comissió a Vox, partit amb què col·laboren a nivell municipal i autonòmic, i això va fer vessar la paciència a la seu de Bambú.

Ja havia passat una cosa semblant a l'inici de la legislatura, quan el PP no va comptar amb Vox per a la conformació de la Mesa del Congrés . Aleshores la relació entre tots dos es va enrarir perquè Vox va entendre que se li havia fet un 'cordó sanitari' quan ells havien assegurat els seus 33 vots a favor de la investidura de Feijóo. Els de Santiago Abascal van denunciar aquesta "falta de generositat" de Gènova i van deixar a l'aire el seu suport fins que Feijóo no fes un reconeixement públic de la seva associació.

Posteriorment, Feijóo va agrair explícitament a Vox el seu suport i va subratllar que amb el partit té una "relació de normalitat democràtica" i que la col·laboració entre tots dos es mantindria. Abascal ha donat per complertes les condicions i ha inaugurat una "nova etapa" amb els populars. Fins ara.

FERTAÇ

Fonts de la direcció de Vox destaquen el seu cansament pel comportament del PP , a qui veuen més preocupat de distanciar-se'n que del PSOE. Denuncien desaires i menyspreus, encara que ells els donen suport en ajuntaments, governs i secunden les manifestacions contra l'amnistia. Reclamen reconeixement d'una associació que els d'Abascal veuen natural, sostingut en el temps. Volen, en definitiva, que el desdeny per sistema cap a ells cessi.

Les fonts consultades subratllen que el problema és de Gènova, ja que Vox i el PP han aconseguit entendre's per governar en coalició als territoris. Remarquen especialment la fluida relació a Aragó, amb el president popular, Jorge Azcón, ia la Comunitat Valenciana, amb Carlos Mazón. I es mostren contrariats per la diferència. En aquesta mateixa línia es va expressar la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Rodríguez de Millán , dimecres.

"Nosaltres cogovernem amb el PP en cinc comunitats, amb presidents del PP que sembla que sí que estan disposats a participar d'aquest front comú i, per tant, nosaltres parlarem amb ells per conformar aquesta resistència que, entenem, han de formar els populars" juntament amb Vox --va assenyalar--. Parlarem amb ells perquè sembla que a Gènova ha arribat un PP disposat a allunyar-se de Vox i aproximar-se al PSOE".

Garriga ja va avançar que la cooperació entre PP i Vox no està en dubte a les comunitats on cogovernen. Les fonts de la direcció de Vox insisteixen que el partit complirà els seus compromisos allà on formen part dels governs i no els deixaran caure. Cas diferent són els territoris on recolzen des de fora, com a les Balears, on la seva contribució pot estar en dubte si no es dóna aquest reconeixement públic. I esmenten específicament el suport als pressupostos autonòmics.

EL CAS DE BALEARS

El cas de les Balears, on el PP governa en solitari després d'un acord d'investidura amb Vox, és particular perquè la relació entre tots dos ja va patir tensions. Es va obrir una crisi a l'autonomia a compte dels pressupostos autonòmics i la lliure elecció de llengües a l'ensenyament.

El PP no va recolzar una iniciativa dels d'Abascal per triar la llengua a Infantil i Primària, cosa que va ocasionar que el grup parlamentari de Vox decidís, en resposta, no recolzar el sostre de despesa proposat pels populars. Al final les coses es van canalitzar.