El president del Govern, Pedro Sánchez, atén mitjans en arribar a l'acte d'homenatge a la Constitució, al Congrés dels Diputats, el 6 de desembre del 2023, a Madrid (Espanya).

La ruptura de Podem i Sumar al Congrés és definitiva i un dels principals perjudicats és el PSOE. S'ha afegit un partit més a la terna de grups que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez i per tant, ara hi ha un altre interlocutor amb què negociar cadascuna de les lleis. Tot i que en públic el PSOE resta importància la ruptura entre els dos partits, en privat admeten que "s'haurà de negociar més".

Quan es va conèixer la notícia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares , estava compareixent al Congrés. En aquell moment, un històric diputat socialista va sortir a atendre els periodistes i demanant calma: "És només un grup més amb què hem de negociar, les majories que podem aconseguir continuen sent les mateixes", va dir el diputat, segons recull El Nacional .

Poc després, el mateix president del Govern, en una rotllana amb els periodistes després de celebrar-se al Congrés l'acte de la Constitució, confirmava que a partir d'ara "s'haurà de negociar més" per aconseguir les majories.

Mentrestant, continua la cruïlla d'acusacions entre Sumar i Podemos. L'exlíder de Podem i exvicepresident del Govern, Pablo Iglesias , ha assegurat que la secretària d'organització de Podem, Lilith Verstrynge, va trucar al coordinador de Sumar, Josep Vendrell, per anunciar-li la sortida de Podem del grup de Sumar al Congrés i del seu pas al mixt: "És clar que Yolanda Díaz ho sabia, i tothom" .

En una entrevista de TV3 aquest dijous, ha considerat "lògic" que Podem busqui visibilitat de la seva representació parlamentària, i ha negat que sigui transfuguisme. Ha sostingut que és una "decisió col·lectiva d'un partit" i que, per tant, afirmar que és transfuguim és mentir.

Després que la portaveu de Sumar, Marta Lois , hagi dit aquest dijous que els diputats de Podem haurien de tornar l'acta, Iglesias ha replicat que “si algú hauria de deixar l'acta són els que menteixen”.

Lois havia argumentat que els diputats de Podem incompleixen l'acord entre les dues formacions d'estar juntes tota la legislatura.

"VOLUNTAT D'ESTABILITAT"



Iglesias també ha assegurat que Podem ara "té una eina molt forta per treballar amb Bildu, amb ERC i amb el BNG per portar el Govern a polítiques d'esquerres, amb una voluntat d'estabilitat clara".

Ha dit que els diputats de Podem "trobaran molts acords amb els diputats de Sumar" i ha instat textualment a cooperar i deixar la rancúnia, perquè l'Executiu apliqui polítiques d'esquerres.

ELECCIONS EUROPEES



Preguntat per les eleccions europees del juny, ha augurat que ERC, BNG i Bildu seran formacions "aliades" de Podem.

"Les eleccions europees tenen un sistema electoral que en realitat no fa rellevant la qüestió que hi pugui haver coalicions", ha dit, tot i que ha afegit que ell no vol opinar, sinó que els partits decidiran què correspongui.

Per ell, "la reconfiguració dels pactes i les aliances de les esquerres serà una realitat en els propers temps".