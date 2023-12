La sessió, marcada per l'absència de Sánchez a causa de compromisos comunitaris, donarà lloc al debut de nous càrrecs parlamentaris del PP. EP

L'amnistia als encausats pel 'procés' i els pactes del president del Govern, Pedro Sánchez, amb les formacions independentistes, centraran bona part del primer ple de control al Govern al Congrés d'aquesta legislatura, que tindrà lloc dimecres que ve.

Si dimarts el Congrés acollirà el primer debat sobre la llei d'amnistia, l'endemà aquest assumpte seguirà a primera línia en una sessió de la qual estarà absent el cap de l'Executiu, que té un compromís comunitari, i que servirà per estrenar-se alguns dels nous càrrecs parlamentaris del PP.

Segons el llistat de qüestions registrades pels grups, a què ha tingut accés Europa Press, hi ha dos membres del PP que volen preguntar expressament per l'amnistia. És el cas de la nova portaveu adjunta del Grup Popular Cayetana Álvarez de Toledo qui aspira que el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, li detalli "quina és l'aportació exacta de la llei d'amnistia a la convivència entre espanyols".

Per part seva, el responsable econòmic del PP, Juan Bravo, té intenció de desafiar la vicepresidenta quarta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a dir si "segueix pensant que l'amnistia és inconstitucional".

MARLASKA I EL 'LAWFARE'



Per part seva, el diputat Esteban González Pons ha dirigit la seva pregunta al titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per forçar-lo a parlar del terme 'lawfare'. "¿Creu que els jutges a Espanya prevariquen com ha afirmat reiteradament el seu Govern?", és la redacció triada pel dirigent popular perquè li respongui Marlaska, jutge en excedència.

Per la seva banda, el nou portaveu del Grup Popular, Miguel Tellado, posarà el focus a la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, a qui retreurà la fuita al Grup Mixt dels cinc diputats de Podem, quan la convidi a valorar “l'estabilitat” de la coalició governamental.

La seva antecessora i ara només secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha presentat una pregunta per a la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, amb l'objectiu que faci balanç de la política econòmica de l'Executiu.

VOTACIÓ UNA SETMANA DESPRÉS



A més, el PP interpel·larà Bolaños sobre les gestions que se li han encomanat en relació amb l'amnistia, la seva intervenció en els pactes amb els partits independentistes i la seva responsabilitat en el deteriorament progressiu de les institucions. Aquesta interpel·lació donarà lloc a una moció que el PP sotmetrà a votació al Ple de la setmana següent.

I també Vox aprofitarà la primera sessió de control al nou Govern per demanar comptes pels seus acords amb formacions independentistes. "¿Acabarà el Govern de desmantellar la separació de poders i la neutralitat de les institucions durant aquesta legislatura?", vol preguntar a Bolaños la portaveu de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, també nova en aquests combats.