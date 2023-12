Aquest tema és part dels compromisos acordats entre PSOE i Junts en el pacte d'investidura, que es proposa estudiar els elements essencials d'un pla per facilitar i promoure el retorn de les seus socials. EP

Junts aprofitarà la primera sessió de control al Govern al Congrés d'aquesta legislatura, que tindrà lloc dimecres que ve, per preguntar a l'Executiu com pensa garantir el retorn de la seu de les empreses que van sortir de Catalunya durant el procés independentista del 2017.

En concret, el diputat per Tarragona de Junts, Josep Maria Cruset, ha enregistrat una pregunta perquè el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, li expliqui quines garanties pensa impulsar per afavorir el retorn d'aquestes companyies a aquesta comunitat.

"Com pensa garantir el Govern espanyol el retorn de la seu de les empreses que van forçar a abandonar Catalunya l'octubre del 2017?", diu el textual de la pregunta que ha registrat Cruset, segons consta al llistat de qüestions plantejada pels grups per a aquesta sessió.

Minuts després, la formació catalana va canviar l'enunciat de la pregunta per suprimir el com inicial i preguntar directament si el Govern "pensa garantir" el retorn de les empreses.

ACORD D'INVESTIDURA



PSOE i Junts es van comprometre en el seu acord d'investidura a tractar el retorn de les empreses catalanes durant la legislatura. Específicament, les dues formacions van acordar estudiar els "elements essencials d'un pla per facilitar i promoure el retorn a Catalunya de la seu social de les empreses que van canviar-ne la ubicació a altres territoris els últims anys".

Segons dades d'Informa D&B, els darrers sis anys Catalunya ha perdut més de 8.000 empreses amb vendes estimades que superaven els 56.000 milions d'euros. Només el 2017 amb Carles Puigdemont de president de la Generalitat el nombre d'empreses que se'n van anar va assolir un total de 1.863.

Les companyies que se'n van anar van triar altres comunitats com el País Valencià, Madrid o Aragó com la seva nova seu. Entre la fuita d'empreses hi havia noms de cotitzades a l'Ibex 35, com va ser el cas de Banc Sabadell a Alacant, CaixaBank a València o Naturgy, Cellnex, Abertis o Colonial a Madrid.