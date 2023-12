El misteri que envolta aquests ens genera interrogants sobre la connexió amb les estructures municipals i les implicacions en la gestió de recursos públics. Ministeri hisenda façana

En una tasca exhaustiva, el Ministeri d'Hisenda persisteix a desxifrar l'intricat teixit d'organismes i entitats públiques creats per ajuntaments i diputacions locals. Aquest fenomen, conegut com a 'administració paral·lela', ha suscitat preocupació a causa de la seva opacitat i expansió constant, especialment després de les eleccions locals més recents.

TRASFONS DE L'ADMINISTRACIÓ PARAL·LELA



L''administració paral·lela' comprèn fundacions, consorcis, societats i associacions que operen de manera independent dels serveis generals de les entitats principals, com ara municipis i altres administracions locals. Aquesta estructura ha generat inquietuds sobre el seu paper en el maquillatge del dèficit real i la seva utilització per ubicar afiliats i familiars de partits polítics.

DUPLICITAT DE FUNCIONS I COMPETÈNCIA DESLLEIAL



Aquestes entitats, amb la seva pròpia comptabilitat, fan contractacions directes, eludint els procediments estàndard de l'ocupació pública. A més, moltes duen a terme activitats que dupliquen funcions ja exercides per l'administració general dels ajuntaments, generant interrogants sobre l'eficiència de la despesa pública i la competència deslleial amb el sector privat.

L''FORAT NEGRE' A LES FINANCES MUNICIPALS



La falta de transparència arriba al punt màxim amb el creixement de l'anomenat 'forat negre'. Tot i els esforços d'Hisenda, no se sap la pertinença d'un de cada tres d'aquests organismes a ajuntaments específics. Amb 4.257 entitats vinculades a les 12.990 entitats principals de les administracions locals, la incertesa respecte a 1.241 d'aquestes entitats planteja serioses preguntes sobre la supervisió i el control de les estructures municipals.

UN AUGMENT INQUIETANT



Aquest augment misteriós marca la primera alça des de la crisi econòmica del 2008, quan es va superar el rècord de 1.300 ens de titularitat desconeguda d'un total de gairebé 6.500 entitats municipals.

FALTA DE CLAREDAT GEOGRÀFICA I DE DEPENDÈNCIA



Dins aquest panorama opac, destaca que el 93% de les associacions, el 58% de les fundacions, el 14% dels consorcis i el 6% de les societats no tenen dependència coneguda. La manca de claredat s'estén a la ubicació geogràfica, presentant un desafiament addicional per a Hisenda en intentar determinar la posició de molts d'aquests ens dins una província o comunitat autònoma.



La persistència d'aquesta 'administració paral·lela' i la manca de transparència en la gestió plantegen desafiaments significatius per a Hisenda i destaquen la urgència d'abordar aquestes deficiències en un sistema que, després de 45 anys de democràcia, encara no té un coneixement precís de la magnitud real de les administracions. La proliferació d'aquestes entitats no només suggereix debilitats a l'estructura administrativa espanyola, sinó que subratlla la necessitat d'una revisió profunda per garantir una gestió més eficient i transparent dels recursos públics.