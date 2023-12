En aquest escenari, el govern de Pedro Sánchez busca redefinir estratègies i abordar urgències, mentre la qüestió catalana i les eleccions properes afegeixen un matís decisiu a la cruïlla política.

En un context de crispació política creixent i la commemoració de l'aniversari de la Constitució a Espanya, s'entreveuen tensions que podrien marcar la fi d'una presumpta treva entre les dues Espanyes. L'extrema dreta impugna la celebració, mentre la dreta llisca perillosament cap a la radicalització, obstaculitzant la renovació dels màxims organismes judicials i plantejant interrogants sobre el futur polític del país, un fenomen inèdit a Europa.

Enmig d'una crisi global, tensions geoestratègiques i l'apogeu dels populismes, la percepció d'una possible ruptura entre les forces polítiques es fa evident. El "procés" i el brexit han il·lustrat com n'és d'arriscat manipular els temors i els prejudicis d'una societat, alliberant energies difícils de controlar.

El govern progressista, liderat per Pedro Sánchez, enfronta una oposició radicalitzada, especialment al voltant de la qüestió de l´amnistia. L'estratègia de Sánchez de redefinir l'escenari mitjançant un decret òmnibus cerca abordar urgències econòmiques, socials i mediambientals, introduint racionalitat enmig de l'agitació.

La qüestió catalana no s'evadeix però es planteja ubicar el debat en el marc de decisions estratègiques relacionades amb la transició ecològica i la transformació social. Es consideren les formes federals, cooperatives i solidàries com a marc democràtic més adequat per a la diversitat cultural i lingüística d'Espanya.

L'article "Quin és el carburant de la inflació?" del diari francès Le Monde destaca la dependència insostenible d'Europa de les energies fòssils, subratllant la necessitat d'un canvi de model productiu. Les eleccions de la primavera que ve es presenten com a crucials, i el govern de Sánchez representa el cap de pont de les forces progressistes europees. En un moment en què l'extrema dreta avança, la transició només serà possible amb un esforç mancomunat i una visió cooperativa a nivell nacional i europeu.