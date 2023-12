Aquest cautelós enfocament de nacions clau afegeix un matís intrigant a les negociacions, on es busca una resposta unificada davant de la crisi climàtica. EP

En una jornada crucial de la COP28, nacions influents, incloent Rússia, Índia, Xina i Aràbia Saudita, van optar dissabte per mantenir en reserva les seves postures respecte al futur dels combustibles fòssils, un tema central a la cimera climàtica. Mentre Rússia i l'Índia van optar per no abordar específicament el tema en les seves intervencions, la Xina i l'Aràbia Saudita es van abstenir de participar al plenari.

En el cas de la Xina, la ministra de Medi Ambient de Cuba, Elba Rosa Pérez, va prendre la paraula en representació del grup G77+China. Va instar els països desenvolupats a assumir un lideratge "més ambiciós i consistent", assenyalant la seva responsabilitat històrica i capacitat per reduir emissions. Pérez va criticar la persistència en nivells elevats d'emissions, incomplint objectius de l'Acord de París i la manca de compromís en finançament climàtic.

Bhupender Yadav, ministre de Medi Ambient de l'Índia, va destacar el suport del seu país a "accions concretes a nivell internacional" contra el canvi climàtic, i es va comprometre a treballar per un planeta més sostenible.

Per la seva banda, Ruslán Edelguériev, enviat especial de Rússia, va anunciar el compromís del seu país d'assolir emissions netes zero el 2060, sense oferir detalls sobre la seva postura respecte als combustibles fòssils, els emissors de gasos més grans d'efecte hivernacle. Va instar la COP28 a presentar una visió "ambiciosa, coherent, realista i inclusiva" davant de la crisi climàtica, subratllant la importància de superar les diferències i assolir acords sobre els problemes urgents. El silenci estratègic d'aquestes potències clau afegeix intriga al desenvolupament de la cimera, on s'espera un enfocament conjunt per enfrontar la problemàtica climàtica urgent.