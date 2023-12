Dani Sirera demana a Collboni un pla consensuat amb la Generalitat i entitats del sector que posi fre a aquesta situació.

Dani Sirera, president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, ha llençat una alarma contundent: més de 1200 persones enfronten la dura realitat de dormir a la intempèrie als carrers de la ciutat cada nit. Segons dades recopilades per la Fundació Arrels el 2022, la situació és crítica, amb un total de 4899 persones sense llar, de les quals 1231 no tenen més refugi que els carrers de Barcelona. En aquest context, Sirera ha expressat la seva indignació al Dia dels Drets Humans, destacant la inadmissibilitat de la situació i exigint accions immediates.

DANIEL SIRERA



En les seves declaracions, Sirera ha instat la implementació urgent d'un pla consensuat entre l'Ajuntament, la Generalitat i entitats del tercer sector. Més enllà de brindar un sostre, el dirigent del PP destaca la necessitat d'oferir suport psicològic a les persones sense llar, amb l'objectiu d'orientar-les cap a la inclusió social i la participació comunitària. Segons Sirera, l'estigmatització i la deshumanització que enfronten aquestes persones les fan encara més vulnerables, i és imperatiu proporcionar-los les eines necessàries per millorar les relacions interpersonals i la qualitat de vida.

DEMANDES ESPECÍFIQUES



A més, Sirera ha posat èmfasi en la necessitat de crear espais segurs per a les persones sense llar, considerant especialment aquells que tenen animals de companyia amb necessitats específiques. El dirigent popular destaca que aquestes accions no només aborden la problemàtica del sostre, sinó que també atenen aspectes fonamentals per a la qualitat de vida i la inclusió social dels que es troben en aquesta situació.

La crida de Sirera ressona com una crida d'urgència, instant a la col·laboració i l'acció immediata per abordar la crisi humanitària que es desenvolupa als carrers de Barcelona. L'estigmatització i la deshumanització d'aquestes persones, subratlla, exigeix respostes contundents i programes efectius per revertir aquesta alarmant realitat.