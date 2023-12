El president, en una sessió al Parlament. Foto: Europa Press

Pere Aragonès serà el president autonòmic amb un sou més gran l' any que ve . Tot i que la Generalitat encara no ha aprovat els pressupostos (per la qual cosa no se sap si tindrà una pujada salarial), en aquest exercici el president ha tingut un salari anual de 136.177 euros, molt per sobre del que perceben els seus homòlegs i fins i tot el president del Govern, Pedro Sánchez.

PUJADES EN 10 COMUNITATS

D'altra banda, els presidents de Galícia, la Rioja, Aragó, Extremadura, el País Valencià, les Balears, Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa i Múrcia, almenys, veuran incrementat el seu salari a diferents nivells el proper 2024.

Mentre que alguns apujaran el sou en el percentatge previst per als funcionaris, altres han optat per un increment més gran de fins gairebé el 7%.

Tot i això, altres incrementaran les seves retribucions en un 0,5% (Alfonso Rueda i Carlos Mazón), mentre que en el cas de Jorge Azcón ho pujarà un 3%. La presidenta de les Balears, Marga Prohens, cobrarà un 5% més que el 2023 i la seva homòloga de Cantàbria, María José Saénz de Buruaga, serà la que més incrementarà el seu salari, fins a un 6,9% el proper any.

El sou dels empleats públics experimentarà l'any que ve una pujada fixa del 2% , més un 0,5% addicional que dependrà de com evolucioni l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA).

En el cas del Govern central, el nou Executiu encara no ha donat a conèixer el seu projecte de Pressupostos per al proper any, per la qual cosa el sou anual de Pedro Sánchez serà de moment de 90.010,20 euros anuals, fet que suposa una retribució mensual de 7.500 euros.