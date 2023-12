Abascal ha tornat a carregar contra Sánchez. Foto: Europa Press

El líder de Vox , Santiago Abascal, ha dit que "hi haurà un moment" en què el poble voldrà "penjar dels peus" el president del Govern, Pedro Sánchez, ja que creu que és una persona que ha "venut" els seus principis i "pot fer qualsevol cosa" per mantenir-se al poder, fins i tot "trepitjar les lleis" o "posar en risc la unitat nacional".

Per a Abascal, el cap de l'Executiu "no és astut i hàbil com la gent pensa", sinó que és "un polític que no té escrúpols, que no té principis" i, per tant, "té un avantatge competitiu sobre els polítics honrats " que "tenen escrúpols perquè ens posem límits".

"Jo tinc uns límits morals . Jo tinc uns principis. No els puc vendre. Sánchez no en té cap ", ha definit Abascal en una entrevista amb el diari argentí Clarín , en què ha acusat Pedro Sánchez que ell pot "trepitjar les lleis" , fer qualsevol cosa" i "posar en risc la unitat nacional", cosa que li dóna "un avantatge competitiu" sobre la resta dels seus rivals polítics.

Tot i això, Abascal ha assenyalat que "hi haurà un moment donat" en què "el poble voldrà penjar-lo dels peus ", defensant al mateix temps que Sánchez tindran davant de l'"oposició contundent" de Vox. A més, ha carregat contra l'"oposició dubitativa" que, segons la seva opinió, exerceix el PP perquè "el criticava però li oferia la mà". "No se li podia oferir res. Distància total amb els socialistes", ha dit.

Respecte al resultat electoral de les eleccions del 23 de juliol, Abascal ha recordat que va oferir els vots de la investidura d'Alberto Núñez Feijóo "a canvi de res", alhora que ha tornat a retreure la campanya electoral del PP en què "demonitza al seu soci, Vox" .

"El Partit Popular promociona enquestes falses que deien que estava a prop de la majoria absoluta i que fins i tot Vox no seria necessari. I hi ha molta gent que decideix no anar a votar", explica Abascal.